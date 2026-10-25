Ten serial jest tak dobry jak Stamtąd. Widzowie wymieniają je jednym tchem
Serialowy horror jest z nami już od ładnych paru lat. Od dłuższego czasu "Yellowjackets" porównuje się nawet do "Stamtąd". Widzowie świadomie stawiają obok siebie oba tytuły, nie rozstrzygając jednoznacznie, który z nich jest lepszy.
Widzowie uwielbiają pogmatwane narracje w serialach. "Zagubieni" byli jedną z tych produkcji, które zmieniły oblicze telewizji. Od tamtej pory kolejni twórcy wielokrotnie próbowali zrobić coś podobnego. Jednym z najświeższych tego przykładów jest "Stamtąd", które rozpoczęło się w 2022 roku i bije obecnie rekordy popularności na całym świecie.
Niedługo przed "Stamtąd" wielu widzów oszalało na punkcie innego serialu, który też utrzymany jest w stylu "Zagubionych". "Yellowjackets" zadebiutowało w 2021 roku. Widzowie od razu dali się pochłonąć historii żeńskiej drużyny piłkarskiej, której samolot rozbija się w lesie gdzieś głęboko w Ontario. I to nie jest najgorsze. W miarę rozwoju akcji zaczynają dziać się coraz dziwniejsze rzeczy. To właśnie one ciągle utrzymują uwagę fanów.
Yellowjackets - opinie o serialu podobnym do Stamtąd
"Yellowjackets" doczekało się do tej pory trzech sezonów, a 4. jest tuż za rogiem. W międzyczasie fani w mediach społecznościowych nie tylko produkcję zachwalają, ale też zaczęli ją porównywać do "Stamtąd". Podobieństwa widoczne są gołym okiem, więc oba tytuły regularnie pojawiają się obok siebie.
Skończyłam 1. sezon "Yellowjackets". Jest cholernie dobry
Obczajcie "Yellowjackets" i "Stamtąd". Oba są w tym samym stylu
"Stamtąd" i "Yellowjackets" - uwielbiam
- czytamy na X (dawny Twitter).
Jeśli więc w oczekiwaniu na finałowy 5. sezon "Stamtąd" poszukujecie innego serialu, który pochłonie was w takim samym stopniu, "Yellowjackets" wydaje się wyborem idealnym. Wszystkie dotychczasowe 3. odsłony serialu bez problemu obejrzycie na CANAL+. Tam też należy wypatrywać kolejnych odcinków.
4. sezon "Yellowjackets" zadebiutuje na świecie 20 listopada. Na ten moment nie wiadomo, kiedy pojawi się w Polsce na CANAL+. Aczkolwiek na karcie serialu na platformie widnieje napis: "nowy sezon wkrótce". Dlatego należy się go spodziewać całkiem niedługo, w okolicach światowej premiery.
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