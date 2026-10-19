Zwiastun wielkiego powrotu The Office PL. Kiedy premiera 6. sezonu?
Premiera 6. sezonu „The Office PL” już lada moment. Właśnie dostaliśmy nowiutki zwiastun.
Wracamy do siedleckiej siedziby Kropliczanki, gdzie - jak przystało na „The Office” - szare, codzienne obowiązki, zawodowe ambicje i osobiste problemy pracowników komponują się w cudownie absurdalne sytuacje. W 6. odsłonie polskiej wersji kultowego formatu do biurowej rzeczywistości wkroczy Robert, w którego wciela się znany z „1670” Michał Sikorski. Przybysz ze stolicy ma wywrócić dotychczasowy układ sił do góry nogami.
The Office PL 6 - zwiastun serialu
Choć Darek wolałby, żeby w firmie wszystko pozostało po staremu, zmiany okażą się nieuniknione. Robert szybko odnajdzie się wśród pracowników i wzbudzi szczególne zainteresowanie Michała. Pod hasłem „Kropliczanka 2030” rozpocznie się rywalizacja o wpływy oraz stanowiska. Michał będzie próbował utrzymać swoją pozycję, Patrycja dostrzeże możliwość awansu, a Darek stanie przed ważnymi życiowymi decyzjami.
Jak zapowiada CANAL+, nowe odcinki nie ograniczą się jednak wyłącznie do walki o zawodową pozycję. Twórcy przyjrzą się również - rzecz jasna, po swojemu - kryzysom związanym z męskością, relacjami i aspiracjami; podzielą się obserwacjami dotyczącymi współczesnej Polski. W tych realiach nawet kwestie najwrażliwsze, wymagające z założenia poważnego podejścia, stają się fundamentem niezręcznych sytuacji i nieporozumień. Esencją „The Office” jest nieposkromiony, swojski cringe i chyba każdy miłośnik „The Office” liczy na to, że i tym razem będzie go od niego skręcać.
Za reżyserię nowego sezonu odpowiada Maciej Bochniak. Scenariusze przygotowali Jakub Rużyłło i Mateusz Zimnowodzki, pracujący pod kierownictwem Łukasza Sychowicza.
W obsadzie ponownie znaleźli się Piotr Polak, Vanessa Aleksander, Adam Woronowicz, Kornelia Strzelecka, Rafał Kowalski, Adam Bobik, Monika Kulczyk, Mateusz Król, Monika Obara, Marcin Pempuś, Jan Sobolewski i Milena Lisiecka. Do zespołu dołączy Michał Sikorski jako Robert.
Produkcją serialu zajmuje się Jake Vision DGA Studio. Funkcję producentki kreatywnej pełni Dorota Kośmicka, a producentem wykonawczym jest Jan Kępiński. Za produkcję ze strony CANAL+ Polska odpowiada Agnieszka Ptaszyńska-Bochniak.
Premiera szóstego sezonu „The Office PL” odbędzie się 6 listopada w serwisie streamingowym CANAL+.
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Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).