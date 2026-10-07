Zamykają celebrytki w więzieniu. Tak wygląda Eksperyment: Odsiadka 2

Widzowie mieli okazję zapoznać się z programem "Eksperyment: Odsiadka" pod koniec ubiegłego roku. Canal+ pokazał wówczas 1. sezon reality show, w którym udział wzięli mężczyźni - influencerzy i celebryci. Zygmunt Chajzer, Jakub Rzeźniczak czy Gimper zostali zamknięci w więzieniu w Bartoszycach, gdzie mieli za zadanie przetrwać w surowych warunkach.

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Niebawem na platformie zadebiutuje 2. sezon eksperymentu, jednak tym razem do udziału zostały zaproszone kobiety. Influencerki, celebrytki i gwiazdy związane ze światem rozrywki zamienią eleganckie i drogie ubrania na więzienne komplety. Canal+ uchylił rąbka tajemnicy i pokazał, czego możemy spodziewać się po nowej odsłonie programu.

Eksperyment: Odsiadka 2 - Canal+ pokazał zwiastun programu. Kiedy premiera? Kto wystąpi?

Canal+ opublikował zwiastun 2. sezonu programu "Eksperyment: Odsiadka". Ujawnił on, w jakich warunkach celebrytki będą musiały przeżyć. Nie same, a z innymi więźniarkami w zakładzie karnym w Bartoszycach. Jak poradzą sobie w więziennej rzeczywistości? Tego subskrybenci Canal+ dowiedzą się już w tym miesiącu, dokładnie 28 października - to właśnie tego dnia "Eksperyment: Odsiadka 2" zadebiutuje w Canal+.

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W 2. sezonie programu wystąpią:

Urszula Dudziak - ikona polskiego jazzu,

Marta Linkiewicz - popularna influencerka i zawodniczka freak fightów,

Danuta Martyniuk - żona króla disco polo i osobowość medialna,

Katarzyna Paciorek (Kasix) - jedna z najpopularniejszych polskich streamerek,

Julia von Stein - influencerka znana z programu "Królowe życia,

Roksana Węgiel-Mglej (Roxie) - wokalistka.

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Celebrytki będą musiały wyjść ze swojej bańki, a luksus, sławę i komfortowe życie zamienią na surowe warunki w celi. Tam nie liczy się ani rozpoznawalność, ani pieniądze, a silna psychika i umiejętność radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach.

Producentami wykonawczymi programu są Filip Bałdyga, Adriana Sławińska i Damian Rajzer z Canal+ oraz Małgorzata Perkowska-Czaja z Endemol Shine Polska. Producentem merytorycznym jest Agata Lipnicka-Boszko, a producentem nadzorującym Michał Kaszuba. Za reżyserię odpowiadają Agata Lipnicka-Boszko i Bartosz Łabęcki, a za produkcję - Magdalena Matyasik.

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Premiera programu "Eksperyment: Odsiadka 2" już 28 października w serwisie Canal+.

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