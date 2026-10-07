Zamykają celebrytki w więzieniu. Tak wygląda Eksperyment: Odsiadka 2
Canal+ pokazał, jak wygląda 2. sezon programu "Eksperyment: Odsiadka". Tym razem za kratami znajdą się influencerki i celebrytki, które będą musiały odnaleźć się w bezlitosnej więziennej rzeczywistości.
Widzowie mieli okazję zapoznać się z programem "Eksperyment: Odsiadka" pod koniec ubiegłego roku. Canal+ pokazał wówczas 1. sezon reality show, w którym udział wzięli mężczyźni - influencerzy i celebryci. Zygmunt Chajzer, Jakub Rzeźniczak czy Gimper zostali zamknięci w więzieniu w Bartoszycach, gdzie mieli za zadanie przetrwać w surowych warunkach.
Niebawem na platformie zadebiutuje 2. sezon eksperymentu, jednak tym razem do udziału zostały zaproszone kobiety. Influencerki, celebrytki i gwiazdy związane ze światem rozrywki zamienią eleganckie i drogie ubrania na więzienne komplety. Canal+ uchylił rąbka tajemnicy i pokazał, czego możemy spodziewać się po nowej odsłonie programu.
Eksperyment: Odsiadka 2 - Canal+ pokazał zwiastun programu. Kiedy premiera? Kto wystąpi?
Canal+ opublikował zwiastun 2. sezonu programu "Eksperyment: Odsiadka". Ujawnił on, w jakich warunkach celebrytki będą musiały przeżyć. Nie same, a z innymi więźniarkami w zakładzie karnym w Bartoszycach. Jak poradzą sobie w więziennej rzeczywistości? Tego subskrybenci Canal+ dowiedzą się już w tym miesiącu, dokładnie 28 października - to właśnie tego dnia "Eksperyment: Odsiadka 2" zadebiutuje w Canal+.
W 2. sezonie programu wystąpią:
- Urszula Dudziak - ikona polskiego jazzu,
- Marta Linkiewicz - popularna influencerka i zawodniczka freak fightów,
- Danuta Martyniuk - żona króla disco polo i osobowość medialna,
- Katarzyna Paciorek (Kasix) - jedna z najpopularniejszych polskich streamerek,
- Julia von Stein - influencerka znana z programu "Królowe życia,
- Roksana Węgiel-Mglej (Roxie) - wokalistka.
Celebrytki będą musiały wyjść ze swojej bańki, a luksus, sławę i komfortowe życie zamienią na surowe warunki w celi. Tam nie liczy się ani rozpoznawalność, ani pieniądze, a silna psychika i umiejętność radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach.
Producentami wykonawczymi programu są Filip Bałdyga, Adriana Sławińska i Damian Rajzer z Canal+ oraz Małgorzata Perkowska-Czaja z Endemol Shine Polska. Producentem merytorycznym jest Agata Lipnicka-Boszko, a producentem nadzorującym Michał Kaszuba. Za reżyserię odpowiadają Agata Lipnicka-Boszko i Bartosz Łabęcki, a za produkcję - Magdalena Matyasik.
Premiera programu "Eksperyment: Odsiadka 2" już 28 października w serwisie Canal+.
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.