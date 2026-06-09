Tak wygląda Enola Holmes 3. Netflix pokazał brawurowy zwiastun
Netflix pokazał zwiastun filmu "Enola Holmes 3", w którym Millie Bobby Brown po raz kolejny wcieli się w błyskotliwą detektywkę. Najwyższa pora - w końcu premiera długo wyczekiwanej produkcji już lada moment.
Subskrybenci Netfliksa mieli od Enoli Holmes wyjątkowo długą przerwę. Podczas gdy druga część wylądowała w serwisie 2 lata po premierze "jedynki", na "trójkę" musieli oni poczekać dużo dłużej - aż 4 lata. Jakiś czas temu pojawiły się już jednak pierwsze konkrety na temat uwielbianego filmu z Millie Bobby Brown w roli młodszej siostry Sherlocka Holmesa - Netflix pokazał wówczas krótką zapowiedź i ujawnił datę premiery. Teraz, przy okazji pełnego zwiastuna, widzowie zobaczyli nieco więcej kadrów.
Enola Holmes 3 - Netflix pokazał zwiastun filmu. Kiedy premiera?
"Enola Holmes 3" skupia się na Enoli Holmes (Millie Bobby Brown), młodej detektywce i młodszej siostrze Sherlocka Holmesa, która będzie musiała zmierzyć się z kolejną zagadką. Tym razem udaje się ona na Maltę, gdzie czeka ją wielkie wydarzenie - ślub z lordem Tewkesburym (Louis Partridge). Uroczystość zakłóca jednak niepokojąca informacja na temat Sherlocka (Henry Cavill). Okazuje się bowiem, że został on porwany. Enola bez namysłu postanawia podjąć się śledztwa, zmagając się jednocześnie ze skomplikowanymi uczuciami w jej małżeństwie.
Netflix poinformował już wcześniej, że trzecia część "Enoli Holmes" zadebiutuje w serwisie już 1 lipca. Oznacza to, że od premiery długo wyczekiwanego filmu widzów dzieli już tylko niecały miesiąc. Data debiutu może niektórych zaskoczyć, ponieważ poprzednie części pojawiły się w serwisie w okresie jesiennym - kolejno we wrześniu i w listopadzie. Premiera w lipcu to jednak bardzo dobra wiadomość, bo w końcu im wcześniej dojdzie do spotkania z błyskotliwą detektywką, tym lepiej.
Za reżyserię "Enoli Holmes 3" odpowiada Philip Barantini, reżyser hitowego serialu "Dojrzewanie". Napisania scenariusza opartego na serii powieści Nancy Springer ponownie podjął się natomiast Jack Thorne.
Enola Holmes 3 - obsada
- Millie Bobby Brown jako Enola Holmes
- Louis Partridge jako Tewkesbury
- Himesh Patel Dr John Watson
- Henry Cavill jako Sherlock Holmes
- Helena Bonham Carter jako Eudoria Holmes
- Sharon Duncan-Brewster jako Moriarty
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