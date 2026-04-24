Enola Holmes 3 leci na Netfliksa. Kiedy premiera?

Choć miano najsłynniejszego z Holmesów niezmiennie dzierży Sherlock, Enola również aspiruje do tego miana. Jej losy doczekały się trzeciej części, której data premiery jest już znana.

Adam Kudyba
Pierwszy raz z Enolą Holmes (Millie Bobby Brown) spotkaliśmy się w 2020 roku, kiedy Harry Bradbeer nakręcił dla Netfliksa film poświęcony właśnie tej postaci. Dziewczyna, pragnąca iść w ślady Sherlocka uciekła ze szkoły i wpadła na trop spisku z młodym lordem w roli głównej. W sequelu z 2022 roku, również nakręconym przez Bradbeera, Enola rozpoczęła profesjonalną karierę i mimo tego, że nie traktowano jej zbyt poważnie, zajęła się sprawą odnalezienia zaginionej siostry swojej klientki. Już niedługo dojdzie do spotkania numer trzy. Co wiemy o filmie?

Enola Holmes 3 z datą premiery. To już niedługo

Na obecnym etapie wiadomo, że film czekają pewne zmiany względem poprzedników. Doszło do wymiany na stanowisku reżysera - Bradbeer został zastąpiony przez Philipa Barantiniego, mającego na koncie takie tytuły jak "Punkt wrzenia" i "Dojrzewanie". Powinien dobrze się dogadać z Jackiem Thornem - scenarzystą serii, z którym wspólnie pracował nad drugim z wymienionych seriali. Mówi się również, że film ma być bardziej mroczny i skierowany do starszej widowni, niż dotychczas. Dokładne szczegóły fabuły "Enoli Holmes 3" owiane są tajemnicą, jednak Netflix całkiem zaskoczył: otóż akcja trzeciej części serii będzie rozgrywać się na Malcie.

Oto oficjalny opis filmu:

Detektyw Enola Holmes szuka przygód na Malcie, gdzie jej ambicje zawodowe wchodzą w konflikt z marzeniami w trakcie najbardziej zawiłej i najgroźniejszej sprawy w jej karierze.

Przez długi czas premiera "Enoli Holmes 3" była raczej podawana orientacyjnie, bez dokładnych terminów. To się właśnie zmieniło - film tego lata trafi do oferty Netfliksa, a dokładniej 1 lipca. Platforma właśnie zorganizowała mocne otwarcie tego miesiąca - seria o Enoli Holmes cieszy się dużą popularnością w serwisie.

Co oczywiste, do głównej roli powróci Millie Bobby Brown - młoda aktorka nie jest już związana ze "Stranger Things", więc może elastyczniej dysponować swoim czasem. Według dostępnych informacji, spodziewane są również powroty Louisa Partridge'a (Tewkesbury), Henry'ego Cavilla (Sherlock Holmes), Heleny Bonham Carter (Eudoria Holmes), Sharon Duncan-Brewster (Mira Troy) oraz Himesha Patela (John Watson). Już za nieco ponad dwa miesiące przekonamy się, czy twórcy spełnią obietnicę nieco mroczniejszego, wciągającego kina detektywistycznego.

24.04.2026 11:01
