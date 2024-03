Millie Bobby Brown podbija branżę filmową. Grała Jedenastkę, Enolę Holmes i księżniczkę Elodie

Millie Bobby Brown urodziła się 19 lutego 2004 r. w miejscowości Marbella w Maladze jako trzecie dziecko Kelly i Roberta Brownów (oboje są Brytyjczykami). W wieku 4 lat Millie wraz z całą rodziną przeprowadziła się do Bournemouth w Anglii, a jako 8-latka zamieszkała w Orlando na Florydzie. Już rok później zadebiutowała na małym ekranie gościnnym występem w serialu ABC "Once Upon a Time in Wonderland", a w wieku 10-lat zagrała w produkcji BBC "Intruders", gdzie wcieliła się w Madison O'Donnell.



Przełom w karierze młodej aktorki nastąpił w 2016 r., kiedy została obsadzona w roli Jedenastki w serialu Netfliksa "Stranger Things", za co błyskawicznie zdobyła uznanie widzów i krytyków. W 2017 i 2018 r. została nominowana do nagrody Emmy w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym, a w 2017 r. wraz z całą obsadą zdobyła nagrodę Amerykańskiej Gildii Aktorów filmowych. Wśród jej wyróżnień za rolę w "Stranger Things" znajduje się także Saturn, statuetka People's Choice oraz Teen Choice, a także Złoty Popcorn MTV i liczne nominacje do najważniejszych nagród.