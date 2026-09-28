Chajzerowie inspirują. Szkoda, że tylko do memów i szydery

Filip Chajzer wziął ślub. Ważne wydarzenie z życia celebryty wywołało burzę związaną z wiekiem jego żony. Nie jest pewne, czy Bianka Chajzer w momencie wejścia w związek małżeński miała 19 czy 20 lat, jednak różnica wieku między nimi wciąż jest spora, biorąc pod uwagę, że prezenter telewizyjny ma obecnie 41 lat. Obiektem sporu okazał się być także szybki ślub pary - Chajzer oświadczył się swojej obecnej żonie po około 7 tygodniach związku.

Para zna się zatem dosyć krótko i wie o sobie niewiele, co wyszło przy okazji nowego odcinka podcastu Chajzera. Epizod pojawił się na kanale Chajzera niedługo po ślubie prezentera i stał się pretekstem do tworzenia memicznych filmików w mediach społecznościowych.

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Podcast Chajzerów zainspirował internautów. Tworzą memiczne filmiki w social mediach

Podcast Chajzerów spotkał się z krytycznymi komentarzami widzów. Nie chodziło już nawet o różnicę wieku, szybkie oświadczyny i ślub. Rozmowa świeżo upieczonego małżeństwa wydawała się być bardzo nienaturalna - internauci zwracali uwagę, że brzmi jak ustalanie wspólnych wydarzeń w urzędzie imigracyjnym czy pogawędka z dalekim wujkiem o weselu kuzynki. Można było odnieść wrażenie, że na przeciwko siebie usiedli obcy ludzie, którzy właściwie nic o sobie nie wiedzą.

Filip dominował rozmowę i opowiadał długie anegdoty, natomiast Bianka wtrącała tylko krótkie słowa i wydawała się być zaskoczona informacjami o swoim mężu. Widzowie wskazywali, że nie czuć między małżeństwem chemii, a ich rozmowa jest niezręczna i przeprowadzona w formalnym tonie. W efekcie w internecie zaczęły pojawiać się zabawne filmiki, które podkreślają absurdy tego odcinka podcastu.

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Trudno się dziwić, że rozmowa wywołała takie reakcje. Z boku wygląda ona jak wyreżyserowana i przeprowadzona na siłę. Z drugiej strony warto wziąć pod uwagę przestrzeń, w jakiej została zrealizowana rozmowa (para siedziała przy dużym stole w sporej odległości), a także fakt, że Bianka nie była do tej pory osobą publiczną i może czuć się skrępowana, wyciągając swoją prywatność na światło dzienne. Nie została zmuszona ani do rozmowy, ani do dzielenia się swoim życiem prywatnym, lecz najpewniej będzie musiała się do takich sytuacji przyzwyczaić.

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