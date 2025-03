Chajzer, Doda i Rozenek-Majdan ukarani. Zapłacą prawie pół miliona złotych

Sprawa jest prosta: konsument ma prawo wiedzieć, czy treść generowana przez influencera jest niezależną opinią czy może płatną reklamą. Osoby działające w social mediach - zwłaszcza te znane, mające największe zasięgi i wywierające największy wpływ na odbiorców - muszą czytelnie oznaczać swoje publikacje, jeśli są to publikacje komercyjne.



Odpowiedzialność za nieprzekraczanie granicy tzw. neutralnych treści ponoszą twórcy, agencje i reklamodawcy. Konsekwencje nieuczciwego podejścia do tych kwestii są jednoznaczne, na co wskazują najnowsze decyzje Prezesa UOKiK.



Za nieprawidłowe oznaczanie sponsorowanych materiałów na Instagrame prezes Tomasz Chróstny ukarał teraz Filipa Chajzera, Dorotę Rabczewską i Małgorzatę Rozenek-Majdan. Celebryci zapłacą łącznie blisko 500 tys. zł.