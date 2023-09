Najlepsze seriale HBO Max w historii okiem widzów. 10 doskonałych tytułów, które musisz znać

"Pohamuj entuzjazm" to już kultowy serial komediowy, który coraz częściej wraca do społecznej świadomości za pośrednictwem memów. Głównym bohaterem jest tu Larry David (grany przez samego siebie), którego negatywny i często cyniczny stosunek do świata ciągle wpędza w kłopoty. Z pozoru drobne sytuacje urastają do rangi wielkich kłopotów i kryzysów. „Pohamuj entuzjazm” to taki serial, który wywołuje dyskomfort i ciągłe zażenowanie. I właśnie to jest w nim najwspanialsze. Fani „The Office” – spróbujcie.



Ocena: 8,8