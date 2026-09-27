Freida McFadden i jej książki. Nie wszystkie są dostępne w Polsce

Po wielkim sukcesie "Pomocy domowej" widzowie zaczęli interesować się twórczością Freidy McFadden (w rzeczywistości Sary Cohen). Amerykańska pisarka wydała na ten moment 31 thrillerów, jednak tylko 14 z nich ukazało się w polskim przekładzie. Które książki są dostępne w Polsce? Przedstawiamy pełną listę książek, które obecnie można przeczytać po polsku.

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Freida McFadden - wszystkie książki wydane w Polsce. Lista

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Zamknięte drzwi

Bohaterką powieści "Zamknięte drzwi" jest 11-letnia Nora. Podczas gdy dziewczynka niczego nieświadoma odrabiała lekcje w swoim pokoju, jej ojciec dokonywał w piwnicy koszmarnych zbrodni. Dziś Nora ma już 37 lat i jest cenioną chirurżką, a jej ojciec odsiaduje wyrok. Nikt nie wie, kim tak naprawdę jest Nora, ponieważ od lat żyje pod zmienionym nazwiskiem, chcąc uciec od swojej mrocznej przeszłości. Ta jednak zaczyna się o nią upominać, kiedy jedna z jej pacjentek zostaje zamordowana w taki sposób, w jaki jej ojciec odbierał życie swoim ofiarom.

Pomoc domowa

"Pomoc domowa" to światowy bestseller, który został zaadaptowany pod głośny film. Fabuła koncentruje się na Millie, która podejmuje pracę jako pomoc domowa w willi Winchesterów. Nina i Andrew Winchesterowie wydają się być perfekcyjnym małżeństwem w swoim idealnym świecie. To jednak tylko pozory. Millie zauważa, że ich relacja przepełniona jest kłamstwami, a jej odkrycie będzie ją słono kosztować. Kiedy zostaje zamknięta na poddaszu, musi walczyć o przetrwanie i tylko ona sama wie, do czego jest zdolna.

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Pomoc domowa. Sekret

Po sukcesie filmowej adaptacji pojawiła się informacja, że powstanie sequel na podstawie powieści "Pomoc domowa. Sekret". To kontynuacja serii z Millie, która tym razem zatrudnia się jako pomoc domowa w penthousie Douglasa Garricka. Jest jeden haczyk - Millie nie może zaglądać do sypialni, gdzie przebywa chora żona jej pracodawcy. Kiedy jednak dziewczyna słyszy zza drzwi płacz pani Garrick, a podczas prania odkrywa na jej ubraniach ślady krwi, postanawia złamać zasadę i wchodzi do sypialni.

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Pomoc domowa. Z ukrycia

Uwielbiana przez czytelników pomoc domowa wraca w 3. tomie serii, czyli w powieści "Pomoc domowa. Z ukrycia". Tym razem Millie ma już rodzinę, z którą wprowadza się do swojego wymarzonego domu. Niedługo po przeprowadzce udają się do tajemniczej pani Lowell na kolację, gdzie główna bohaterka poznaje swoją koleżankę po fachu. Po spotkaniu w życiu Millie i jej rodziny zaczynają dziać się niepokojące rzeczy. Millie nie może pozbyć się przeczucia, że jej dom jest obserwowany. Zaczyna wówczas odkrywać, że jej sąsiedzi skrywają przerażającą tajemnicę.

Skazany

Brooke Sullivan, główna bohaterka książki "Skazany" to nowa pielęgniarka w męskim zakładzie karnym o zaostrzonym rygorze. Kobieta musi przestrzegać trzech głównych zasad, w myśl których powinna traktować więźniów z szacunkiem, nie ujawniać danych osobowych oraz nie nawiązywać więzi z osadzonymi. Brooke łamie ostatnią regułę, kiedy okazuje się, że Shane Nelson, jeden z więźniów, był jej ukochanym w liceum. Co więcej, to właśnie przez jej zeznania Shane trafił na resztę życia do więzienia.

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Dobra koleżanka

"Dobra koleżanka" koncentruje się na Dawn Schiff, księgowej, która przez swoich współpracowników uważana jest za dziwną osobę. Kiedy pewnego dnia Dawn nie przychodzi do pracy, Natalie Farrel, jej koleżanka z pracy nie kryje zaskoczenia. Sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta, gdy Natalie odbiera niepokojący telefon od anonimowego rozmówcy. Kobieta orientuje się wówczas, że ktoś musiał bardzo nienawidzić jej koleżanki z biura.

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Nie kłam

Bohaterami powieści "Nie kłam" są Tricia i Ethan, którzy niedawno wzięli ślub, a teraz szukają swojego wymarzonego domu. Ostatecznie trafiają do posiadłości na odludziu, gdzie wcześniej mieszkała psychiatrka Adrienne Hale, która zniknęła bez śladu kilka lat temu. Kiedy wskutek burzy śnieżnej małżeństwo zostaje uwięzione w swoim domu, Tricia zaczyna badać zakamarki budynku. Przypadkiem odkrywa ukryty pokój, w którym odnajduje niepokojące kasety z nagrań terapeutycznych doktor Hale.

Nauczyciele

W przypadku książki "Nauczyciele" czytelnicy mogą zagłębić się w mroczny świat pewnej amerykańskiej szkoły. Bohaterką tej historii jest Eve, nauczycielka matematyki w liceum, w którym rok wcześniej wybuchł skandal. Był on związany z romansem nauczyciela z nastoletnią Addie. Eve wie, że za obrzydliwymi plotkami kryje się jednak dużo bardziej mroczna prawda.

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Wypadek

"Wypadek" opowiada historię Tegan, ciężarnej kobiety, która postanawia odwiedzić swojego brata. Śnieżyca i złamana kostka zatrzymują ją jednak na odludziu. Na szczęście przychodzi pomoc w postaci pary nieznajomych, którzy zabierają ją do swojego domu. Tegan prędko orientuje się, że coś jest nie tak i próbuje wydostać się z pułapki, aby ratować siebie i swoje nienarodzone dziecko.

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Idealny syn

"Idealny syn" koncentruje się z kolei na Liamie Cassie. Bliscy postrzegają go jako wzorowego ucznia i uzdolnionego sportowca. Kiedy jednak zostaje on przesłuchany w sprawie zaginięcia nastolatki, na jego idealnym wizerunku zaczynają pojawiać się rysy.

Lokatorka

Blake'owi Porterowi, bohaterowi powieści "Lokatorka", życie zaczyna kłaść kłody pod nogi, a jego idealny świat zaczyna rozpadać się na kawałki. Mężczyzna, chcąc podreperować swoje finanse, postanawia wynająć pokój uroczej lokatorce Whitney. Niedługo później w kamienicy zazynają dziać się niepokojące rzeczy. Kiedy Blake orientuje się, kogo wpuścił pod swój dach, może być już za późno.

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Oddział D

Amy to bohaterka książki "Oddział D", która pracuje na tytułowym oddziale w szpitalu psychiatrycznym. Kiedy pacjenci i personel zaczynają znikać bez śladu, Amy orientuje się, że znajduje się w śmiertlenym niebezpieczeństwie. Tak rozpoczyna się jej największy koszmar.

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Jej chłopak

Akcja thrillera "Jej chłopak" rozgrywa się w Nowym Jorku, gdzie Sydney Shaw szuka miłości w aplikacji randkowej. Kiedy w końcu odnajduje faceta idealnego, coraz głośniej mówi się o morderstwach w mieście. Seryjny zabójca najpierw umawia się ze swoimi ofiarami na randki, a potem odbiera im życie. Sydney zaczyna podejrzewać, że ona również może znajdować się w niebezpieczeństwie.

Ukochana żona

"Ukochana żona" to na ten moment najnowsza powieść McFadden. Książka koncentruje się na Victorii Barnett, której życie legło w gruzach po tragicznym wypadku. W konsekwencji kobieta zostaje uwięziona na poddaszu rezydencji. Tymczasem Sylvia Robinson zostaje zatrudniona przez troskliwego męża do pomocy w opiece, jednak atmosfera w domu zaczyna być coraz bardziej niepokojąca. Kiedy Sylvia znajduje ukryty w szufladzie dziennik Victorii, orientuje się, że jest częścią tego koszmaru.

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