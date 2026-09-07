Nowy James Bond podobno wybrany. Ciekawe, ciekawe

Ostatni film z Jamesem Bondem zadebiutował w 2021 roku. Od tego czasu, czyli już 5 lat, trwają dyskusje na temat nowej produkcji z uwielbianej serii. Początkowo do roli agenta 007 typowany był Jamie Dornan. W połowie 2023 roku pojawiły się doniesienia, że to Idris Elba może otrzymać propozycję zagrania agenta 007, a innym obiecującym kandydatem był także brytyjski aktor Aaron Taylor-Johnson.

Nie da się ukryć, że na ten moment najmocniejszym kandydatem do roli Bonda jest Callum Turner. Potwierdzały to kursy bukmacherów, w których to właśnie Turner wyprzedził wcześniej typowanych Aarona Taylora-Johnsona i Henry'ego Cavilla. W puli znajdował się również Jacob Elordi, jednak miał on najmniej procent szans. Teraz okazało się, że Gary Oldman już coś wie.

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Gary Oldman twierdzi, że nowy Bond został wybrany. On trzyma kciuki za Jacka Lowdena

Oldman stwierdził, że wybrano już aktora, który zastąpi Jamesa Bonda. W wywiadzie dla kanadyjskiego programu Global, Oldman ujawnił nawet, za kogo trzyma najmocniej kciuki. Osobą tą jest Jack Lowden, szkocki aktor, który z Oldmanem grał w serialu "Kulawe konie".

Krążą plotki, że jest na shortliście. Wkrótce się przekonamy, prawda? Bo go wybrali. Dokonali wyboru, ale jeszcze go nie ogłosili. Trzymam więc kciuki za Jacka - powiedział Oldman.

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Wypowiedź można odczytać dwojako. Z jednej strony mógł on właśnie ujawnić, że to Lowden zagra Bonda, ale bardziej prawdopodobnym jest to, że być może ma już jakieś informacje na temat tego, że Amazon MGM Studios już wybrało tajnego agenta, który zastąpi Daniela Craiga. Czas pokaże.

Dennis Villeneuve, który stanie za kamerą nadchodzącego filmu o agencie 007, wciąż jeszcze nie wybrał. Podkreślił, że dopóki produkcja "Diuna 3" nie zostanie w pełni ukończona i zatwierdzona, temat Bonda i aktora, który się w niego wcieli, jest na razie zamknięty. Formalne castingi mają rozpocząć się pod koniec 2026 roku i to właśnie wtedy mamy dowiedzieć się, kto wcieli się w superszpiega.

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.