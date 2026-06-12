To Spielberg miał wyreżyserować Harry'ego Pottera. Co się stało?

Obecnie w kinach można oglądać "Dzień objawienia" - najnowszy film Spielberga, powracający tematycznie do tematyki obecności kosmitów w naszym świecie. Głównymi bohaterami tej opowieści są Daniel Kellner (Josh O'Connor), który ukradł tajne, ukrywane przez jego firmę dane służące za budowę systemowego kłamstwa, a także Margaret (Emily Blunt) - pogodynka z Kansas City, która zaczyna doświadczać niepokojących stanów. Oboje ściga stojący na czele wspomnianej firmy Noah Scanlon (Colin Firth), któremu zależy, by prawda nie została ujawniona.

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Spielberg mógł stać za słynnymi markami. Tu zrezygnował, tam go nie chcieli

Twórczość Stevena Spielberga jest punktem odniesienia dla wielu współczesnych twórców, a sam reżyser - autorytetem, który zaczynał młodo, by z czasem zbudować sobie pozycję jednego z najlepszych reprezentantów swojego fachu. Zawdzięczamy mu wiele klasyków - serię o Indianie Jonesie, fantastycznych "Fabelmanów", mocną "Listę Schindlera", jedyne w swoim rodzaju "Szczęki", energiczne "Złap mnie jeśli potrafisz", czy obracające się w kosmicznej tematyce "Wojnę światów", "Bliskie spotkania trzeciego stopnia" i "E.T.". Okazuje się, że do tej długiej listy tytułów, prawie zostały dopisane inne. I to jakie!

Steven Spielberg był bowiem zaangażowany w pierwszą część serii filmów o Harrym Potterze. Nie jako producent - miał pełnić funkcję reżysera. Przez jakiś czas nawet pełnił - miał mieć podpisany kontrakt i być w trakcie rozmów castingowych z J.K. Rowling. Co się stało, że ostatecznie do tego nie doszło? W 1999 roku zmarł legendarny Stanley Kubrick. Spielberg w rozmowie z TCM przyznał, że rodzina słynnego twórcy zwróciła się do niego, by przejął po Kubricku obowiązki reżysera "A.I. Sztucznej inteligencji" - filmu z Haleyem Joelem Osmentem, Judem Lawem i Brendanem Gleesonem, który ostatecznie powstał i trafił do kin w 2001 roku. To właśnie na rzecz tego projektu Spielberg opuścił świat Pottera, zanim na dobre się w niego zagłębił:

Właściwie odszedłem od „Harry'ego Pottera”, którego miałem wyreżyserować jako mój kolejny film. Zrezygnowałem. Miał to być wielki film, ponieważ książka i tak była już niekontrolowanym fenomenem kulturowym. Zrezygnowałem z tego, żeby w zasadzie zająć się „A.I. Sztuczną inteligencją”.

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To jednak nie koniec niezrealizowanych projektów legendarnego reżysera. W innym przypadku, podobnie kultowym, Spielberg nawet, parafrazując piłkarskie porzekadło, "nie powąchał kamery". Po sukcesie "Szczęk" wyrażał bardzo duże zainteresowanie wyreżyserowaniem filmu o Jamesie Bondzie. Jak podaje World of Reel, cytując reżysera z podcastu The Rest Is Entertainment, Spielberg kontaktował się z producentem Cubbym Broccolim i oferował mu swoje usługi, zgłaszając chęci. Otrzymał jednak odmowę. Sytuacja się powtórzyła po "Bliskich spotkaniach trzeciego stopnia" - znów wyraził chęć stanięcia za kamerą filmu o 007 i po raz drugi usłyszał "nie".

Po tych doświadczeniach nie powinno dziwić, że Spielberg, zapytany o to, czy dziś chciałby wyreżyserować Bonda, stwierdził, że nie byłoby stać twórców na jego angaż. Choć znając możliwości Amazona nie byłbym tego do końca pewien, obecny stan rzeczy w postaci obecności Denisa Villeneuve w projekcie jest dla mnie ekscytujący. Znacznie bardziej potrafię sobie wyobrazić Spielberga w serii o Potterze - znając to, jak reżyser doskonale znany jest z obrazowania dziecięcej ekscytacji tym, co nieznane i łączenia tego z poważniejszymi tonem emocjami, nie mam wątpliwości, że poradziłby sobie zarówno z filmem, jak i całą serią.

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.