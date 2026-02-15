Logo
Callum Turner zapytany o rolę Jamesa Bonda. Czy tylko ja widzę ten uśmiech?

Callum Turner zostanie nowym Jamesem Bondem? Temat został już podchwycony przez media, które przy pierwszej lepszej okazji starają się go zgłębić. Niedawno aktor został zapytany o swoją potencjalną rolę podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie, a na pytanie odpowiedział tak, że chyba można coś już zacząć podejrzewać.

Anna Bortniak
Trwa 76. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie. Podczas wydarzenia miała miejsce konferencja prasowa promująca film "Rosebush Pruning" w reżyserii Karima Aïnouza i na podstawie scenariusza Efthymisa Filippou. Fabuła produkcji skupia się na młodym mężczyźnie, cierpiącym na epilepsję, który planuje zabić swoich dysfunkcyjnych bliskich. W obsadzie znalazł się m.in. Callum Turner, który od jakiegoś czasu jest typowany do roli nowego Jamesa Bonda. Jego obecność na konferencji aż prosiła się o pytanie, czy to rzeczywiście właśnie on będzie nowym agentem 007. I takie pytanie również padło.

Callum Turner zapytany o to, czy będzie nowym Jamesem Bondem. Aktor odpowiedział

Już kilka minut po rozpoczęciu konferencji prasowej 35-letni Turner został poproszony o skomentowanie plotek na temat tego, czy to właśnie on został wytypowany do roli nowego Bonda. Podczas zadawania pytania, gdy reporter przyznał, że byłoby dobrze "mieć to z głowy", po twarzy aktora przemknął uśmiech, ale odpowiedział na pytanie:

Masz rację, to za wcześnie na takie pytanie. Nie będę tego komentował.

W tym samym momencie Tracy Letts postanowił nieco rozluźnić atmosferę, wtrącając się do rozmowy. Stwierdził, że to on jest kolejnym Jamesem Bondem, co wywołało salwę śmiechu wśród obecnej na konferencji publiczności. Aktor ponownie ruszył na ratunek w kwestii filmu o agencie 007, żartobliwie twierdząc, że Aïnouz reżyseruje "swojego Jamesa Bonda", gdy reżyser został zapytany o to, jak wyglądałby jego film o Bondzie.

Nie da się ukryć, że Turner jest obecnie najmocniejszym kandydatem do roli Bonda. Choć plotki na ten temat nie zostały potwierdzone, to właśnie o nim mówi się najgłośniej. Potwierdzały to kursy bukmacherów, w których to właśnie Turner wyprzedził wcześniej typowanych Aarona Taylora-Johnsona i Henry'ego Cavilla. W puli znajdował się również Jacob Elordi, jednak ma on najmniej procent szans.

Dennis Villeneuve, który stanie za kamerą nadchodzącego filmu o agencie 007 ma jeszcze chwilę na to, by rozpocząć nad nim pracę. Obecnie "Diuna: Część trzecia" jest na etapie postprodukcji, a Villeneuve podkreślił, że dopóki produkcja nie zostanie w pełni ukończona i zatwierdzona, temat Bonda i aktora, który się w niego wcieli, jest na razie zamknięty. Pojawiły się doniesienia, że formalne castingi mają rozpocząć się pod koniec 2026 roku. Premiera filmu zaplanowana jest natomiast na 2028 rok.

Anna Bortniak
15.02.2026 12:05
Tagi: Denis VilleneuveJames Bond
