Fani Genialnej Morgan przerzucili się na lepszy kryminał. Jest mroczniejszy
"Genialna Morgan" raz jest, raz jej nie ma. Aktualnie fani czekają na 3. sezon uwielbianego kryminału. W międzyczasie oglądają inne seriale. I czasami są to prawdziwe perły. Tak jest w tym wypadku. W mediach społecznościowych piszą, że "Will Trent" zapewnia lepszą rozrywkę.
Formuła "Genialnem Morgan" jest (nomen omen) genialna w swej prostocie. Film opowiada historię samodzielnej matki trójki dzieci, która pracuje jako sprzątaczka na komisariacie. Jak się okazuje, ma niezwykłą smykałkę do rozwiązywania zagadek kryminalnych. Od tamtej pory śledczy postanawiają zrekrutować ją jako konsultantkę. Dzięki temu otrzymuje szansę, aby pokazać cały swój potencjał. Oczywiście, wykorzystuje ją tak, że widzowie nie mogą się od serialu oderwać.
Serial dwukrotnie został już przedłużony. Aktualnie fani czekają na 3. sezon "Genialnej Morgan". Jak jednak wiadomo, w międzyczasie też trzeba coś oglądać. Dlatego widzowie szukają podobnych emocji w innych kryminałach. I nieraz znajdują nawet większe, a potem w mediach społecznościowych dzielą się swoimi odkryciami.
Kryminał lepszy niż Genialna Morgan
W mediach społecznościowych nieraz można się natknąć na wpisy, w których widzowie wymieniają seriale podobne do "Genialnej Morgan". Rzadko kiedy piszą, że któryś jest lepszy. Ale tak właśnie jest w tym wypadku. "Will Trent" przebija uwielbianą produkcje. Dlaczego? Powodów jest kilka.
Widziałam finał sezonu "Genialnej Morgan" - zgadzam się po części, że wątek Romana ciągnie się zbyt długo. Zgadzam się też, że pozostali członkowie obsady powinni być lepiej wykorzystani. "Will Trent" robi to lepiej z drugoplanowymi postaciami
Tak, proszę obejrzyj "Willa Trenta" jeśli kochasz "Genialną Morgan"! Są podobne, tylko "Will Trent" jest nieco mroczniejszy, a postacie lepiej zbudowane, ale wciąż okazuje się całkiem zabawny
- czytamy na X (dawny Twitter).
Jeśli lubicie "Genialną Morgan", a obecnie nie wiecie, co oglądać, "Will Trent" zdaje się idealną alternatywą. Jak się w niego wciągniecie, zapewni wam rozrywkę na wiele, naprawdę wiele godzin. Dotychczas doczekał się bowiem 4. sezonów (5. dopiero nadchodzi). Wszystkie, dokładnie tak jak w przypadku "Genialnej Morgan", znajdziecie na Disney+.
Więcej o "Genialnej Morgan" poczytasz na Spider's Web:
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- Polska Genialna Morgan leci do SkyShowtime. Poznajcie Genialną Dygant
- Na Disney+ wpadł kryminał, który pokochacie od pierwszego odcinka. Ta bohaterka jest genialna (dosłownie)
W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.