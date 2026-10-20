Fani Genialnej Morgan przerzucili się na lepszy kryminał. Jest mroczniejszy

Formuła "Genialnem Morgan" jest (nomen omen) genialna w swej prostocie. Film opowiada historię samodzielnej matki trójki dzieci, która pracuje jako sprzątaczka na komisariacie. Jak się okazuje, ma niezwykłą smykałkę do rozwiązywania zagadek kryminalnych. Od tamtej pory śledczy postanawiają zrekrutować ją jako konsultantkę. Dzięki temu otrzymuje szansę, aby pokazać cały swój potencjał. Oczywiście, wykorzystuje ją tak, że widzowie nie mogą się od serialu oderwać.

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Serial dwukrotnie został już przedłużony. Aktualnie fani czekają na 3. sezon "Genialnej Morgan". Jak jednak wiadomo, w międzyczasie też trzeba coś oglądać. Dlatego widzowie szukają podobnych emocji w innych kryminałach. I nieraz znajdują nawet większe, a potem w mediach społecznościowych dzielą się swoimi odkryciami.

"GENIALNĄ MORGAN" OBEJRZYSZ NA:

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Kryminał lepszy niż Genialna Morgan

W mediach społecznościowych nieraz można się natknąć na wpisy, w których widzowie wymieniają seriale podobne do "Genialnej Morgan". Rzadko kiedy piszą, że któryś jest lepszy. Ale tak właśnie jest w tym wypadku. "Will Trent" przebija uwielbianą produkcje. Dlaczego? Powodów jest kilka.

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Widziałam finał sezonu "Genialnej Morgan" - zgadzam się po części, że wątek Romana ciągnie się zbyt długo. Zgadzam się też, że pozostali członkowie obsady powinni być lepiej wykorzystani. "Will Trent" robi to lepiej z drugoplanowymi postaciami



Tak, proszę obejrzyj "Willa Trenta" jeśli kochasz "Genialną Morgan"! Są podobne, tylko "Will Trent" jest nieco mroczniejszy, a postacie lepiej zbudowane, ale wciąż okazuje się całkiem zabawny



- czytamy na X (dawny Twitter).

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Jeśli lubicie "Genialną Morgan", a obecnie nie wiecie, co oglądać, "Will Trent" zdaje się idealną alternatywą. Jak się w niego wciągniecie, zapewni wam rozrywkę na wiele, naprawdę wiele godzin. Dotychczas doczekał się bowiem 4. sezonów (5. dopiero nadchodzi). Wszystkie, dokładnie tak jak w przypadku "Genialnej Morgan", znajdziecie na Disney+.

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"WILLA TRENTA" OBEJRZYSZ NA:

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Więcej o "Genialnej Morgan" poczytasz na Spider's Web:

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