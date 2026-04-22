Mamy Genialną Morgan w domu. W polskiej wersji zagra popularna aktorka

"Genialna Morgane" to francuski serial kryminalny, który został doczekał się amerykańskiej adaptacji. Ta zyskała w Polsce ogromną popularność, a Kaitlin Olson w roli konsultantki policyjnej zaskarbiła sobie sympatię widzów. Czy równie mocno pokochają oni Małgorzatę Kożuchowską? To właśnie ona ma bowiem portretować błyskotliwą sprzątaczkę w polskiej adaptacji uwielbianego kryminału, który według doniesień już powstaje.

Anna Bortniak
genialna morgan polski remake malgorzata kozuchowska
Do tej pory widzowie mogli oglądać dwa seriale o sprzątaczce z imponująco wysokim ilorazem inteligencji, która dzięki swojej przenikliwości i spostrzegawczości ze sprzątaczki awansuje na policyjną konsultantkę. W 2021 roki jako pierwsza na ekranach zadebiutowała francuska produkcja "Genialna Morgane" ("HPI: Haut Potentiel Intellectuel") z Audrey Fleurot w roli głównej, a już w 3 lata później dołączył amerykański remake - "Genialna Morgan" ("High Potential"). W główną bohaterkę wcieliła się wówczas Kaitlin Olson.

Polskim subskrybentom Disney+, bo to właśnie w tym serwisie zadebiutowała amerykańska produkcja, tak się ten serial spodobał, że dostaną jego rodzimą wersję. Według doniesień polska "Genialna Morgan" już powstaje, a tytułową detektywkę ma portretować Małgorzata Kożuchowska.

Powstaje polski remake Genialnej Morgan. W roli głównej Małgorzata Kożuchowska

Małgorzata Kożuchowska ma wcielić się w główną bohaterkę polskiego remake'u "Genialnej Morgan" - dowiedział się Super Express. Według doniesień serwisu Polsat już od dłuższego czasu współpracuje z platformą SkyShowtime, by stworzyć rodzimą wersję uwielbianego serialu kryminalnego. Decyzję o zaangażowaniu Kożuchowskiej w produkcję podjął podobno Edward Miszczak - dyrektor programowy chciał zatrudnić do projektu kogoś tak rozpoznawalnego, kto przyciągnie przed ekrany sporą widownię.

Kożuchowska ma spędzić na planie zdjęciowym łącznie ponad miesiąc. Z doniesień dziennikarzy Super Expressu wynika, że aktorka będzie na planie właściwie cały czas, czym ekipa jest bardzo podekscytowana. Artystka ma podobno zaskoczyć widzów w nowej roli, tak jak to było choćby w przypadku serialu "Aniela" od Netfliksa. Za występ w 1. sezonie ma zarobić minimum 150 tys. zł.

"Genialna Morgan", to amerykański serial który widzowie pokochali od pierwszego odcinka. Skupia się na Morgan Gillory (Olson), matce trójki dzieci, która znajduje wyjście z każdej sytuacji, w czym pomaga jej pewność siebie, cięty język i imponujący geniusz (IQ 160). Splotem przypadków główna bohaterka zostaje zaangażowana w śledztwo w sprawie zabójstwa pewnego biznesmena i od tej pory, dzięki swojemu geniuszowi i spostrzegawczości, staje się pełnoprawną konsultantką w szeregach policji.

22.04.2026 09:10
