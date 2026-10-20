Polska Genialna Morgan leci do SkyShowtime. Poznajcie Genialną Dygant

Pamiętacie "Genialną Morgan"? To serial od Disney+ z Kaitlin Olson, który podbił serca widzów. Amerykański serial nie był pierwszy - wcześniej, w 2021 r., powstała francuski oryginał "HPI: Haut Potentiel Intellectuel" i dopiero później na jego podstawie kraje zaczęły tworzyć swoje wersje. Niebawem do tej pokaźnej kolekcji dołączy również polski remake o tytule "Genialna M.". Wiadomo już, że w roli głównej zobaczymy Agnieszkę Dygant (choć wcześniej spekulowano, że do produkcji zaangażowano Małgorzatę Kożuchowską). Kto jeszcze wystąpi w serialu? SkyShowtime ogłosił obsadę drugoplanową.

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Genialna M. - obsada. Kto wystąpi w serialu od SkyShowtime?

"Genialna M." to serial powstały we współpracy SkyShowtime i Telewizji Polsat. W produkcji obok Dygant zobaczymy plejadę polskich gwiazd. W obsadzie znaleźli się Michał Czernecki, Helena Englert, Paweł Małaszyński i Anita Sokołowska. W pozostałych rolach występują też m.in.: Robert Gulaczyk, Paweł Janyst, Timur Khramtsou, Józef Pawłowski, Dorota Pomykała, Marek Siudym, Jakub Wesołowski, Alicja Wójcik, Jowita Budnik, Robert Gonera, Łukasz Orbitowski, Agnieszka Sienkiewicz czy Krzysztof Wieszczek.

Znakomitą obsadę zobaczymy w akcji jeszcze w tym roku. SkyShowtime przekazał, że "Genialna M." zadebiutuje na małych ekranach w grudniu, czyli już niebawem.

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Kadr z serialu "Genialna M."

Fabuła "Genialnej M." koncentruje się na Marcie (Dygant), która pracuje jako sprzątaczka na komisariacie policji w Bielsku-Białej. Pewnej nocy zaczyna porządkować nie tylko obiekt, ale również tablicę z dowodami w skomplikowanej sprawie, która utknęła w martwym punkcie. Nieoczekiwanie Marta wpada na trop, który staje się przełomem w śledztwie. Policja postanawia wykorzystać jej wysoki iloraz inteligencji (aż 160 IQ) i angażuje Martę w pomoc przy rozwiązywaniu zagadek kryminalnych.

Za kamerą "Genialnej M." stanęła Olga Chajdas ("Imago", "Wataha"). Autorami scenariusza są Błażej Dzikowski oraz Agata Malesińska, a za zdjęcia odpowiada Anna Rzepka. Producentką kreatywną i wykonawczą serialu jest Dorota Kośmicka.

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