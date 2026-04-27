Nadchodzi polska wersja Genialnej Morgan. Główna rola obsadzona perfekcyjnie
Przecieki na temat polskiej wersji popularnego kryminały zostały potwierdzone tylko częściowo. Rodzima "Genialna Morgan" naprawdę powstaje. Aczkolwiek nie wcieli się w nią, jak wcześniej podawano, Małgorzata Kożuchowska. Kto zagra główną rolę?
SkyShowtime ma zamiar skraść serca Polaków. Zresztą nie pierwszy raz. Już od dłuższego czasu realizuje rodzime produkcje. Dostaliśmy już m.in. "Ślebodę", "Langera" i "Glinę. Nowy rozdział", a nadchodzą kolejne. Jak się właśnie okazało, platforma streamingowa wraz z Telewizją Polsat ogłosiły właśnie rozpoczęcie zdjęć do nowego serialu komediowo-kryminalnego. "Genialna M." oparta jest na popularnym francuskim formacie.
"H.P.I. - Haut Potentiel Intellectuel" opowiada historię sprzątaczki z wyjątkowo wysokim ilorazem inteligencji. Dzięki swej przenikliwości i spostrzegawczości zostaje policyjną konsultantką. Pomaga służbom rozwiązać najtrudniejsze zagadki kryminalne, jednocześnie przysposabiając sobie sympatię widzów. Serial zadebiutował we Francji jeszcze w 2021 roku i cieszył się taką popularnością, że zaczęły powstawać kolejne wersje międzynarodowe.
Genialna Morgan - kto zagra w polskiej wersji serialu?
Polacy też już zdążyli polubić przygody sprzątaczki zmieniającej się w detektywkę. W Polsce zarówno oryginał ("Genialna Morgane") i jego amerykańska wersja ("Genialna Morgan") dostępne są na Disney+. I oba cieszą się ogromną popularnością. Czy tak samo będzie z polskim remake'iem, w którym w główną rolę wciela się inna aktorka niż do tej pory myśleliśmy?
Bo parę dni temu pojawiły się już przecieki, że SkyShowtime i Telewizja Polsat pracują wspólnie nad polską wersją "Genialnej Morgan". Według nich w główną rolę miała wcielać się Małgorzata Kożuchowska. Jak się okazuje, informacja ta nie była prawdziwa. Sprzątaczkę na komisariacie policji w Bielsku-Białej, która odkrywa w sobie dryg do rozwiązywania zagadek kryminalnych, zagra Agnieszka Dygant.
Agnieszka Dygant jako Marta w serialu "Genialna M.".
Scenariusz polskiej wersji "Genialnej Morgan" napisali Błażej Dzikowski oraz Agata Malesińska. Za reżyserię odpowiada natomiast Olga Chajdas ("Imago", "Wataha"). Autorką zdjęć jest Anna Rzepka, a producentką kreatywną i wykonawczą - Dorota Kośmicka, prócz której obowiązki producenta wykonawczego pełni także Jan Kępiński.
Przedstawiciele zarówno SkyShowtime jak i Telewizji Polsat nie kryją ekscytacji nadchodzącym serialem:
Bardzo cieszymy się z nawiązania współpracy z Edwardem Miszczakiem i jego zespołem w Telewizji Polsat przy realizacji polskiej wersji tego przebojowego formatu, który sam uwielbiam od lat. Genialna M. łączy dwa gatunki, które nasi widzowie kochają – komedię i kryminał – dzięki czemu produkcja doskonale wpisuje się w naszą stale poszerzaną ofertę seriali oryginalnych. Polska pozostaje dla SkyShowtime niezwykle ważnym rynkiem, dlatego konsekwentnie inwestujemy w projekty o wysokiej jakości artystycznej, współpracując z zaufanymi partnerami oraz wybitnymi twórcami, takimi jak Olga Chajdas i Agnieszka Dygant, z którymi mamy przyjemność pracować przy Genialnej M. Dzięki temu możemy z powodzeniem opowiadać autentyczne historie, które są bliskie naszej widowni
- mówi Kai Finke, Chief Content Officer w SkyShowtime.
W Polsacie konsekwentnie stawiamy na projekty, które łączą wysoką jakość z emocjami i dobrą rozrywką, a Genialna M. idealnie wpisuje się w tę strategię. To serial, który ma wszystko – wyrazistą, nieoczywistą bohaterkę, świetnie poprowadzoną historię i bardzo atrakcyjne połączenie komedii z kryminałem. Tego typu produkcje widzowie po prostu kochają. Ogromnym atutem jest także obsada, z której obecnie zdradzamy tylko główną bohaterkę. Agnieszka Dygant gwarantuje jakość, charakter i najwyższej klasy aktorstwo, które przyciągają przed telewizory. Cieszę się, że realizujemy ten projekt wspólnie ze SkyShowtime. To partner, z którym patrzymy na rynek w podobny sposób: ambitnie, ale przede wszystkim z myślą o widzu. Jestem przekonany, że Genialna M. będzie jedną z tych produkcji, które szybko zdobędą dużą popularność i zostaną z widzami na dłużej. I bardzo się cieszę, że serial jest grany w moim ukochanym mieście Bielsko-Biała
- dodaje Edward Miszczak, Dyrektor Programowy Telewizji Polsat.
Na ten moment więcej szczegółów "Genialnej M." nie jest znanych. Nie wiadomo nawet, kiedy spodziewać się premiery polskiego serialu z Agnieszką Dygant w roli głównej.
