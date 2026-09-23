Po 72 latach Godzilla pobiła rekord. Czegoś takiego jeszcze nie było

"Godzilla Minus Zero" to sequel "Godzilli Minus One", która ujrzała światło dzienne jeszcze w 2023 roku. Szybko podbiła serca krytyków, a potem zakochali się w niej widzowie na całym świecie. Nic dziwnego. W końcu Oscar za efekty specjalne nie wziął się znikąd. Dostaliśmy film dosłownie wbijający w ziemię. Dlatego dobrze, że cieszył się wystarczającą popularnością, żeby otrzymać kontynuację.



Akcja "Godzilli Minus Zero" rozgrywa się dwa lata po wydarzeniach przedstawionych w jedynce. Oczywiście, będziemy w niej śledzić dalsze losy rodziny Shikishimy w powojennej Japonii, która teraz żyje również w cieniu ataków Godzilli. Tytułowego kaiju też oczywiście nie zabraknie. Ale coś się jednak zmieni.

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Godzilla Minus Zero - rekord serii

Jak podaje Film Ratings, "Godzilla Minus Zero" otrzymała kategorię wiekową "R". Oznacza to, że w Stanach Zjednoczonych osoby poniżej 17 roku życia będą wpuszczane tylko w towarzystwie rodzica lub pełnoletniego opiekuna. Innymi słowy: dostaniemy film dla dorosłych widzów. Coś takiego w 72-letniej historii Godzilli nie miało jeszcze miejsca.

"Godzilla Minus One" miała kategorię wiekową PG-13 (nieodpowiednie dla dla dzieci poniżej 13 roku życia), którą otrzymywały też wszystkie filmy z MonsterVerse ("Godzilla", "Godzilla II", "Godzilla vs. Kong", "Godzilla i Kong: Nowe imperium"). W całej historii franczyzy zdarzały się tytuły oznaczane "G" (bez ograniczeń wiekowych) czy "PG" (zalecany nadzór rodzicielski), ale jeszcze nigdy nie było produkcji z "R-ką".

Warto przy tym zaznaczyć, że kategorie wiekowe w Stanach Zjednoczonych przyznaje się filmom od 1968 roku. Co oznacza, że pierwsza "Godzilla" z 1954 roku nie miała szans na taką ocenę.

Co ta "R-ka" dla "Godzilli Minus Zero" oznacza dla fanów? Po prostu, dostaniemy najbardziej brutalną i najintensywniejszą odsłonę "Godzilli". Coś, czego widzowie jeszcze nie widzieli. A co dokładnie, to już się okaże, gdy film trafi do kin. W Polsce zdarzy się to dokładnie 6 listopada.

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