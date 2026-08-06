Nowa Godzilla jest ogromna. Fani chcą przyjmować ją dożylnie
Nadchodzi nowa Godzilla. Będzie to sequel świetnie przyjętej przez widzów i krytyków "Godzilli Minus One". Właśnie zdradzono, ile potrwa. "Godzilla Minus Zero" będzie długa. Ale fani są na nią gotowi. Chcą ją nawet przyjmować dożylnie.
Takiego sukcesu nikt się nie spodziewał. "Godzilla Minus One" w 2023 roku rozbiła bank. Najpierw pokochali ją krytycy (99 proc. pozytywnych opinii na Rotten Tomatoes), a potem widzowie. W końcu przy budżecie mieszczącym się między 10 a 15 mln zarobiła na całym świecie ponad 116 mln. Jakby tego było mało, udało jej się jeszcze zdobyć Oscara za efekty specjalne. Nagroda Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej była wisienką na torcie.
Jeszcze przed zdobyciem Oscara mówiło się o sequelu "Godzilli Minus One". Od tamtej pory "Godzilla Minus Zero" nabiera coraz wyraźniejszych kształtów. Dostaliśmy już zaostrzający apetyt fanów teaser, a teraz ujawniono czas trwania nadchodzącego filmu. Będzie długi. Niemal najdłuższy ze wszystkich filmów o Godzilli.
Godzilla Minus Zero - ile potrwa?
"Godzilla Minus Zero" będzie na pewno dłuższa od pierwszej części, która trwa 2 godziny i 5 minut (125 minut). Właściwie to będzie drugim najdłuższym filmem w historii filmów o Godzilli. Pod względem czasu trwania prześciga ją jedynie amerykańska "Godzilla" z 1998 roku, licząca sobie 2 godziny i 19 minut (139 minut). Jak bowiem ujawniło DiscussingFilm, "Godzilla Minus Zero" potrwa 2 godziny i 15 minut (135 minut). Fani są gotowi na tak potężną dawkę uwielbianego potwora.
Pod wpisem z informacją o czasie trwania nadchodzącej "Godzilli Minus Zero" fani dają znać, że nie mogą się doczekać. Piszą, że to będzie 135 minut "absolutnego kina" i ich "pęcherz jest gotowy". Są też tacy, którzy domagają się, żeby wstrzykiwać im tę ogromną dawkę Godzilli prosto w żyły.
"Godzilla Minus Zero" podbije ekrany kin już całkiem niedługo. Zdarzy się to jeszcze w tym roku, za parę miesięcy. W Japonii zadebiutuje 3 listopada, a w Polsce trzy dni później, 6 listopada.
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W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.