Nowa Godzilla jest ogromna. Fani chcą przyjmować ją dożylnie

Takiego sukcesu nikt się nie spodziewał. "Godzilla Minus One" w 2023 roku rozbiła bank. Najpierw pokochali ją krytycy (99 proc. pozytywnych opinii na Rotten Tomatoes), a potem widzowie. W końcu przy budżecie mieszczącym się między 10 a 15 mln zarobiła na całym świecie ponad 116 mln. Jakby tego było mało, udało jej się jeszcze zdobyć Oscara za efekty specjalne. Nagroda Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej była wisienką na torcie.



Jeszcze przed zdobyciem Oscara mówiło się o sequelu "Godzilli Minus One". Od tamtej pory "Godzilla Minus Zero" nabiera coraz wyraźniejszych kształtów. Dostaliśmy już zaostrzający apetyt fanów teaser, a teraz ujawniono czas trwania nadchodzącego filmu. Będzie długi. Niemal najdłuższy ze wszystkich filmów o Godzilli.

Godzilla Minus Zero - ile potrwa?

"Godzilla Minus Zero" będzie na pewno dłuższa od pierwszej części, która trwa 2 godziny i 5 minut (125 minut). Właściwie to będzie drugim najdłuższym filmem w historii filmów o Godzilli. Pod względem czasu trwania prześciga ją jedynie amerykańska "Godzilla" z 1998 roku, licząca sobie 2 godziny i 19 minut (139 minut). Jak bowiem ujawniło DiscussingFilm, "Godzilla Minus Zero" potrwa 2 godziny i 15 minut (135 minut). Fani są gotowi na tak potężną dawkę uwielbianego potwora.

Pod wpisem z informacją o czasie trwania nadchodzącej "Godzilli Minus Zero" fani dają znać, że nie mogą się doczekać. Piszą, że to będzie 135 minut "absolutnego kina" i ich "pęcherz jest gotowy". Są też tacy, którzy domagają się, żeby wstrzykiwać im tę ogromną dawkę Godzilli prosto w żyły.

"Godzilla Minus Zero" podbije ekrany kin już całkiem niedługo. Zdarzy się to jeszcze w tym roku, za parę miesięcy. W Japonii zadebiutuje 3 listopada, a w Polsce trzy dni później, 6 listopada.

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