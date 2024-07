Takiej Godzilli nie widzieliście. Niedawny hit Netfliksa zobaczycie w nowej odsłonie

Po dystrybucji kinowej w naszym kraju bardzo trudno było "Godzillę: Minus One" obejrzeć. Właściwie to nawet się nie dało. Aż do 1 czerwca, kiedy to bez żadnych wcześniejszych zapowiedzi film trafił na Netfliksa. Szybko stał się hitem. Długo nie schodził z listy najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie w Polsce. Zresztą nie tylko u nas. Okazał się światowym przebojem serwisu.