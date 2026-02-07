REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Nadrobiłem bezbłędne science fiction na Netfliksie. Status: zmiażdżony

W historii kina było bardzo wiele filmów o Godzilli. Znajdująca się obecnie na Netfliksie "Godzilla Minus One" jest produkcją numer 37, poświęconą słynnemu potworowi. Zaryzykuję stwierdzenie, że spośród wszystkich, które widziałem, wersja Takashiego Yamazakiego jest najlepsza. W dodatku zrobiona za śmieszne pieniądze.

Adam Kudyba
godzilla minus one film
REKLAMA

Żyły we mnie dwa wilki - jeden zwykle zachwycał się kinem katastroficznym, w którym wielkie zagrożenie niszczy wszystko na swojej drodze. Drugi zaś był nieraz sceptyczny, bowiem filmy o Godzilli, które dotychczas widział, zwykle go rozczarowywały. "Godzilla Minus One" zdawała się być odpowiedzią na to zapotrzebowanie. Niestety, nie zdążyłem zobaczyć filmu na wielkim ekranie, jednak niedawno udało mi się go nadrobić z perspektywy mniejszego. Po seansie wiem, że nieoglądanie produkcji Yamazakiego w kinie było z mojej strony niewybaczalnym kryminałem.

REKLAMA

Godzilla Minus One to wspaniałe kino. Zrobiono je za śmieszne pieniądze

Głównym bohaterem "Godzilla Minus One" jest Koichi - młody, japoński pilot kamikaze, który ląduje swoim samolotem w bazie celem naprawienia technicznych usterek. Tak naprawdę symuluje on, by uciec od służby. W noc, którą Koichi spędza na wyspie, dochodzi do niezwykłego zdarzenia - przypominający dinozaura, gigantyczny stwór, atakuje garnizon. Jeden z żołnierzy każe Koichiemu strzelać do potwora, jednak ten nie robi tego, a na następny dzień okazuje się, że jest jednym z dwóch ocalałych. Po wojnie próbuje ułożyć sobie życie na nowo, ale Godzilla wraca, zamierzając niszczyć wszystko, co stanie jej na drodze.

Jak powszechnie wiadomo, nie trzeba wielkich pieniędzy, by stworzyć wielkie kino. Nieraz zapominają o tym wielkie studia, które pchają w produkcję astronomiczne kwoty, a potem okazuje się, że wielki budżet to fasada, przysłaniająca marną jakość filmu. "Godzilla Minus One" jest dowodem na to, że można zrobić film, który nie ma gigantycznego zaplecza finansowego, ale wizualnie jest i tak imponujący, nie mówiąc już o samej treści.

Film Takashiego Yamazakiego kosztował ok. 15 milionów dolarów. Umówmy się - to śmieszna kwota. Amerykańska wersja z 1998 roku kosztowała 130 milionów, ta z 2014 roku - 160. "Godzilla Minus One" budżetowo stanowi nikły procent tej kwoty, a dowozi większe widowisko niż oba filmy razem wzięte i niejedne, wysokobudżetowe produkcje. Godzilla po raz pierwszy od dawna wzbudza odczuwalny lęk, momenty jej pojawiania się czy używania mocy trzymają w napięciu, a efekty "działań" są pokazane z wspaniałym, nieprzerysowanym rozmachem. Oscar za efekty specjalne nie wziął się znikąd

Przede wszystkim jest to jednak kino skoncentrowane na okołowojennej, narodowej traumie powojennej. Japonia została zniszczona, bardzo wielu ludzi straciło swoje życia i dachy nad głową. Sam główny bohater jest postacią, która miała zginąć, a swój żywot odbiera jako porażkę, wzmocnioną dodatkowo PTSD po wydarzeniach sprzed lat. Jego wątek nadaje całości ważny, o ile nie najważniejszy kontekst. To film, który nie bazuje wyłącznie na spektakularnych scenach z potworem, a sprawia, że mocno interesują nas losy ludzi.

Choć bywa nieco patetycznie, na poziomie narracyjnym "Godzilla Minus One" to znakomite kino, obrazujące społeczeństwo, które pozostawione same sobie, musi się nie tylko rozliczyć z historią, ale podnieść z traumy i odbudować na nowo. Wiemy, że czeka to również film - doczeka on się bowiem sequela, "Godzilla Minus Zero". Czy dosięgnie on klasy poprzednika? Czas pokaże.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover

"Godzilla Minus One" jest dostępna do obejrzenia na Netfliksie.

NETFLIX
Netflix
Godzilla Minus One
Netflix
REKLAMA

Więcej o ofercie Netfliksa przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
07.02.2026 12:03
Tagi: Co obejrzeć?Filmy NetflixGodzilla
Najnowsze
11:12
Czym jest Enklawa z Fallouta? Oto co musisz wiedzieć przed 3. sezonem
Aktualizacja: 2026-02-07T11:12:00+01:00
10:37
Thriller romantyczny Shyamalana i Sparksa opóźniony. To nie przypadek
Aktualizacja: 2026-02-07T10:37:00+01:00
10:05
Nie mogłem uwierzyć, że to tylko kostium. Szympans to krwawy spektakl
Aktualizacja: 2026-02-07T10:05:00+01:00
9:06
Takiego kryminału potrzebowałam. Jest mocny
Aktualizacja: 2026-02-07T09:06:00+01:00
8:05
Głośna premiera w HBO Max. Film o Priscilli nareszcie w serwisie
Aktualizacja: 2026-02-07T08:05:00+01:00
7:29
Genialne science fiction z Liamem Neesonem. Dostaliśmy prawdziwy hit
Aktualizacja: 2026-02-07T07:29:00+01:00
18:07
Dokopałam się do świetnego thrillera. Netflix ukrył go głęboko
Aktualizacja: 2026-02-06T18:07:00+01:00
16:17
To nie Star Trek, którego szukasz. I dlatego powinieneś go obejrzeć
Aktualizacja: 2026-02-06T16:17:45+01:00
12:42
Takich filmów się nie zapomina. Oscarowe dzieło nareszcie w HBO Max
Aktualizacja: 2026-02-06T12:42:46+01:00
11:54
Mroczny thriller Netfliksa przyspawał mnie do ekranu. Zdemaskowani robią to dobrze
Aktualizacja: 2026-02-06T11:54:12+01:00
10:14
Nowy Predator w Disney+. Jest data premiery Strefy zagrożenia
Aktualizacja: 2026-02-06T10:14:34+01:00
9:54
Glina. Nowy rozdział leci do TVP. Premiera już zaraz
Aktualizacja: 2026-02-06T09:54:22+01:00
9:52
Guy Ritchie wrócił do Sherlocka Holmesa. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2026-02-06T09:52:08+01:00
9:19
Gorący serial zawrócił widzom w głowach. Wielki hit już na HBO Max
Aktualizacja: 2026-02-06T09:19:22+01:00
9:04
HBO szykuje epicki serial fantasy. To adaptacja kultowej gry
Aktualizacja: 2026-02-06T09:04:44+01:00
18:02
Plotkara dostanie kontynuację. Twórczyni spełni marzenia fanów
Aktualizacja: 2026-02-05T18:02:00+01:00
17:02
Co obejrzeć w weekend na Netfliksie? 5 intensywnych, pełnych akcji nowości
Aktualizacja: 2026-02-05T17:02:00+01:00
16:09
Harrison Ford może skończyć karierę. Wszystko przez serial Apple TV
Aktualizacja: 2026-02-05T16:09:18+01:00
14:26
Zwiastun Lalki wygląda obłędnie, a obsada to fenomen. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2026-02-05T14:26:35+01:00
13:10
Piraci z Karaibów 6 z nowym głównym bohaterem. Nie było go w filmach
Aktualizacja: 2026-02-05T13:10:38+01:00
12:32
Amazon nie ma poczucia humoru. Nie pozwala na żarty z Melanii
Aktualizacja: 2026-02-05T12:32:34+01:00
10:28
Nowy thriller science fiction Netfliksa wygląda cool. Reacher w mundurze
Aktualizacja: 2026-02-05T10:28:25+01:00
10:07
Nowość Apple TV pod ostrzałem. Padły mocne oskarżenia
Aktualizacja: 2026-02-05T10:07:14+01:00
9:26
Pomoc domowa z nową datą premiery w streamingu. Gdzie obejrzeć thriller online?
Aktualizacja: 2026-02-05T09:26:02+01:00
9:06
Stamtąd 4 z datą premiery i zwiastunem. Kiedy w Polsce?
Aktualizacja: 2026-02-05T09:06:36+01:00
19:20
I co teraz? 3. sezon czy Fallout 5? Wyjaśniamy twisty z finału serialu
Aktualizacja: 2026-02-04T19:20:00+01:00
18:15
Czy będzie 2. sezon serialu Niebo. Rok w piekle?
Aktualizacja: 2026-02-04T18:15:00+01:00
16:33
Wybitne sci-fi i thriller psychologiczny rządzi w HBO Max. Nie dziwi mnie to
Aktualizacja: 2026-02-04T16:33:00+01:00
13:15
Wielkie emocje po seansie nowych Wichrowych Wzgórz. Opinie są jednogłośne
Aktualizacja: 2026-02-04T13:15:11+01:00
12:48
Line-up na Męskim Graniu 2026 jest mocny. Oto wszyscy artyści
Aktualizacja: 2026-02-04T12:48:32+01:00
11:36
Nowy sezon Rancza ma być zupełnie inny niż pozostałe. Co się zmieni?
Aktualizacja: 2026-02-04T11:36:55+01:00
10:50
Aż 3 role w jednym filmie. Panna młoda! to wielki popis Jessie Buckley
Aktualizacja: 2026-02-04T10:50:58+01:00
10:35
Apple TV pokazał nowości na 2026 rok. Odebrało mi mowę
Aktualizacja: 2026-02-04T10:35:52+01:00
10:13
Zastępstwo w 3. sezonie The Last of Us. Aktor zrezygnował
Aktualizacja: 2026-02-04T10:13:05+01:00
9:07
Miłość na lodzie dostanie 2. sezon. Netflix tego nie przemyślał
Aktualizacja: 2026-02-04T09:07:18+01:00
17:12
Tak wygląda The Drama z Pattinsonem i Zendayą. Na ten film trzeba iść do kina
Aktualizacja: 2026-02-03T17:12:07+01:00
16:29
Nowy thriller SkyShowtime pozamiatał. Gwiazda Gry o tron w nowym wydaniu
Aktualizacja: 2026-02-03T16:29:00+01:00
16:21
Neil Gaiman przerwał milczenie. Stanowczo odpiera zarzuty
Aktualizacja: 2026-02-03T16:21:02+01:00
16:09
Widzowie już narzekają na Diabeł ubiera się u Prady 2. Co się stało z obrazem?
Aktualizacja: 2026-02-03T16:09:00+01:00
15:23
Serial Fallout w grach wideo. Gdzie warto iść? Możesz zagrać za darmo
Aktualizacja: 2026-02-03T15:23:54+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA