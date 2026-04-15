REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Tak powinna wyglądać Godzilla. Mamy zwiastun filmu Godzilla Minus Zero

Trzy lata temu Takashi Yamazaki i jego zespół pokazał światu, jak powinno się robić kino o Godzilli. Na szczęście nie powiedzieli w tym temacie ostatniego słowa - do sieci trafiła bowiem zapowiedź nadchodzącego filmu "Godzilla Minus Zero".

Adam Kudyba
godzilla minus zero zwiastun
REKLAMA

Godzilla to jeden z najchętniej przenoszonych na wielki ekran potworów - włącznie z ostatnim dotychczasowym, wspomnianym wcześniej filmem, mieliśmy do czynienia z aż 37 filmami poświęconymi tej bestii. Amerykanie też próbowali się za to zabierać, ale z różnymi skutkami. Takashi Yamazaki ostatecznie pokazał, że to właśnie jemu należy się miano twórcy najlepszego filmu franczyzy - "Godzilla Minus One" było nie tylko niezwykłym i zrobionym za niskie pieniądze spektakularnym obrazem, ale również złożonym, antywojennym kinem.

REKLAMA

Godzilla powróci w sequelu. Zwiastun Godzilli Minus Zero w sieci

Od jakiegoś czasu było wiadomo, że Takashi Yamazaki pracuje nad kontynuacją swojego filmu o Godzilli z 2023 roku. Nie ulega wątpliwości, że miał do tego szeroki mandat - w box office "Godzilla Minus One" zarobiła 10 razy więcej, niż wynosił budżet, a sam film otrzymał Oscara za efekty specjalne. Teraz reżyser wraca z "Godzillą Minus Zero" - kontynuacją wspomnianej produkcji. Do sieci właśnie trafił jej zwiastun:

Fabuła będzie rozgrywać się w 1949 roku, a zatem dwa lata po wcześniej wydarzeniach. Jej głównymi bohaterami ponownie będą Koichi Shikishima (Ryunosuke Kamiki) oraz Noriko Oishi (Minami Hamabe). Na ich rodzinę, oraz na samą Japonię, ma spaść jeszcze większe nieszczęście i niebezpieczeństwo. Biorąc pod uwagę wydarzenia z poprzedniej części, wygląda na to, że twórcy nie zamierzają emocjonalnie oszczędzać postaci z filmu. Zwiastun sugeruje również, że Godzilla pokaże się w Stanach Zjednoczonych - na końcowym ujęciu widać, jak potwór zbliża się do Statui Wolności.

Jak jawi się kwestia premiery filmu? Do kin na całym świecie "Godzilla Minus Zero" ma trafić 6 listopada tego roku. Osobiście bardzo liczę, że ten termin się utrzyma i nie będzie z nim żadnych komplikacji - niestety nie zdążyłem załapać się na seans kinowy poprzedniej części, a gdy obejrzałem ją na znacznie mniejszym ekranie, żałowałem tym bardziej. Nie mam wątpliwości, że Yamazaki znów dowiezie kawał epickiego i poruszającego kina, na które trzeba będzie wybrać się do kina.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Więcej o filmach poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
15.04.2026 09:22
Tagi: Godzilla
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA