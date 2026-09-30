Znamy datę premiery filmowego prequela Gry o tron. Ależ ekipa za sterami

Fabuła pierwszego filmu z uniwersum „Gry o tron” (nie tylko kinowego, ale w ogóle pierwszej produkcji długometrażowej adaptującej skupioną na Westeros prozę George’a R.R. Martina) - skupi się na Aegonie I Targaryenie, który dał początek tej dynastii, zjednoczył Siedem Królestw i stał się ich pierwszym władcą oraz królem na Żelaznym Tronie. Targaryenowie od dawna stanowią fundament całego telewizyjnego uniwersum „Gry o tron” HBO, począwszy od Daenerys Targaryen i jej nieustępliwej walki o Żelazny Tron w oryginalnym serialu. „Ród smoka” rozgrywa się w okresie największej potęgi Targaryenów i skupia się na ich wojnie domowej, a najnowszy „Rycerz Siedmiu Królestw” opowiada m.in. o młodości Aegona „Jaja” Targaryena.

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Gra o tron - Podbój Aegona - kiedy premiera filmu?

Warner Bros. potwierdziło właśnie, że film „Game of Thrones: Aegon’s Conquest” trafi do kin 1 czerwca 2029 r. Reżyserem filmu będzie Owen Harris („Rycerz Siedmiu Królestw”) - nakręci on obraz na bazie scenariusza Beau Willimona, twórcy „House of Cards” i scenarzysty „Andora”.



Harris to brytyjski reżyser znany przede wszystkim z pracy przy „Czarnym lustrze”, w ramach którego nakręcił nagrodzony Emmy odcinek „San Junipero”. Wyreżyserował również pilot oraz cztery kolejne odcinki docenionego serialu Peacock pt. „Mrs. Davis” autorstwa Damona Lindelofa i Tary Hernandez, a także dwa pierwsze epizody „Nowego wspaniałego świata” i film „Kill Your Friends”. Najbardziej istotnym w kontekście nowego filmu osiągnięciem Harrisa jest jednak „Rycerz Siedmiu Królestw”, przy którym pełnił funkcję producenta wykonawczego i głównego reżysera, odpowiadając za odcinki 1., 2. i 5. Odcinki - podkreślę - lubiane i wysoko oceniane.



Z drugiej strony - film z uniwersum „Gry o tron” z pewnością będzie wysokobudżetową produkcją, dlatego można się zastanawiać, dlaczego Warner Bros. zdecydowało się powierzyć pełną odpowiedzialność za nią reżyserowi telewizyjnemu bez kinowego, blockbusterowego doświadczenia.



Oczywiście również zapowiadana fuzja Paramountu i Warner Bros. wprowadza pewien element niepewności - zwłaszcza, że po jej finalizacji na czele firmy stanie David Ellison. Jego dobrze znany entuzjazm wobec wielkich franczyz sugeruje jednak, że prawdopodobnie będzie wspierał ten projekt, tym bardziej biorąc pod uwagę ogromny sukces, jaki „Rycerz Siedmiu Królestw” odniósł ostatnio w HBO Max.



Warner Bros. najwyraźniej wiąże z pierwszym kinowym filmem „Gry o tron” duże nadzieje, ponieważ premiera 1 czerwca przypadnie dokładnie na środek sezonu letnich hitów kinowych.



Na ten moment na 2029 r. zaplanowano zaledwie kilka filmów. Dotychczas konkretne daty premier otrzymały tylko „Coco 2” Disneya i Pixara (21 listopada) oraz „Avatar 4” Disneya i 20th Century Studios (21 grudnia, choć zakładać, że dojdzie do obsuwy).

Co pokaże film?

Aegon I Targaryen, zwany Aegonem Zdobywcą, to jeden z najważniejszych ludzi w historii Westeros. To właśnie on podbił większość kontynentu i stworzył Siedem Królestw pod rządami jednej dynastii. Wydarzenia te miały miejsce około 300 lat przed „Grą o tron”.



Aegon był Targaryenem pochodzącym z Valyrii - z rodu, który przetrwał jej zagładę i osiadł na Smoczej Skale. Był przede wszystkim zdolnym politykiem i wojownikiem, ale jego największą przewagą były, rzecz jasna, smoki. To dzięki nim zbudował swoje królestwp.



Posiadał aż trzy bestie, z których najważniejszy był Balerion Czarny Strach - największy i najpotężniejszy smok w historii Westeros. Jego siostry, które były jednocześnie jego żonami, Visenya i Rhaenys, również dosiadały smoków: Vhagar i Meraxes.



Film pokaże nam zatem, jak smoki przybyły do Westeros i jak stworzono Żelazny Tron, o który setki lat później będzie toczyć się tytułowa Gra.

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