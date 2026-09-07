Netflix szykuje fantasy większe niż Gra o tron. Nie popełni jej błędów

"Gra o tron" to fenomen. Trudno o inny tak popularny serial fantasy. W końcu przez cały czas jego trwania mówili o nim dosłownie wszyscy. Oczywiście, aż do ostatnich sezonów, kiedy to twórcom skończyły się materiały źródłowe i mogli opierać się tylko na tym, co powiedział im autor literackiego pierwowzoru George R.R. Martin.



Niemniej "Gra o tron" pozostaje złotym standardem telewizyjnego fantasy, do którego od lat aspirują kolejni nadawcy. Platformy streamingowe wciąż tak naprawdę poszukują serialu na miarę adaptacji "Pieśni lodu i ognia". I się w tych poszukiwaniach nie poddają. W ich ramach Netflix postanowił sięgnąć po popularną grę karcianą.

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Fantasy od Netfliksa przebije Grę o tron?

O serialowym "Magic: The Gathering" mówi się już od 2019 roku. Dwa lata temu ujawniono, że miałby za nie odpowiadać Terry Matalas - showrunner "Star Trek: Picard". Wciąż jednak nie ma na temat produkcji knkretnych informacji. A mimo to hype jest ogromny, bo przecież mówimy o uniwersum fantasy, które od dawna rozbudza wyobraźnię fanów na całym świecie.

Zaczęło się od gry karcianej wydanej w 1993 roku. Od tamtej pory uniwersum "Magic: The Gathering" rozrosło o gry wideo, książki i niemal wszystko, co można sobie wyobrazić. To cały skomplikowany i wciągający fanów bez reszty świat z wielowątkowym lore. A to oznacza, że twórcy serialu animowanego Netfliksa unikną błędów "Gry o tron".

Jak podaje MovieWeb, Terry Matalas ma do dyspozycji tyle materiału źródłowego, że bez problemu może rozpisać swoją opowieść od początku do końca. Nie będzie musiał opierać się na wypwiedziach żadnego pisarza, bo wszystko, czego potrzebuje, aby domknąć fabułę już powstało. Dlatego właśnie animowane "Magic: The Gathering" od Netfliksa ma szansę przebić "Grę o tron". Aczkolwiek, żeby się o tym przekonać, musimy jeszcze poczekać.



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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.