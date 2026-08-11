Film o Podboju Aegona i Ród smoka. Tajemnica z serialu połączy oba tytuły

Przy „Grze o tron” HBO dopiero się uczyło. Włodarze stacji powoli dowiadywali się, jak wielki i istotny zasób mają w swoich rękach. Dlatego w przeciwieństwie do innych telewizji, które miały w rękach bardzo popularną markę, HBO ruszyło bardzo późno. Spójrzcie: „Gra o tron” skończyła się w 2019 roku, „Ród smoka” na telewizory trafił dopiero w 2022, a „Rycerz Siedmiu Królestw” dopiero w 2026. Nawet biorąc pod uwagę skomplikowane kwestie produkcyjne i fakt, że w HBO droga od scenariusza do emisji jest bardzo długa, to trudno nie odnieść wrażenia, że stacja swój sukces przespała.

„Gra o tron” status globalnego hitu osiągnęła już w okolicach 4. sezonu. Każda inna stacja najpóźniej kilka miesięcy po finale 8. serii odpaliłaby coś. Cokolwiek w zasadzie. Prequel, sequel, spin-off. Cokolwiek. Byleby tylko kapitalizować sukces i rozgrzewać i tak już rozgrzany fandom. HBO po latach zrozumiało swój błąd i więcej go nie powtórzy. Chyba.

Jak Ród Smoka połączy się z filmem o podboju Aegona?

Finałowy odcinek 3. sezonu „Rodu smoka” wprowadził wątek, który jasno sugeruje, że tym razem HBO nie przepuści okazji na to, aby bardziej spiąć produkcje wchodzące w skład serialowo-filmowego świata na podstawie prozy George’a R.R. Martina.



Chodzi oczywiście o Alys Rivers. Bohaterka jasno wskazała, że jest… wiekowa. Na skutek magii, z którą zadarła, żyje od grubo ponad 100 lat. Pamięta więc bardzo dokładnie, kiedy upadł zamek Harrenhal. A ten został zrównany z ziemią w czasach podboju Aegona Zdobywcy i to właśnie o jego wojnie opowie film planowany przez HBO.

Więcej o Alys Rivers przeczytacie tutaj: Pełna historia Alys Rivers

Aegon Targaryen został nazwany „pierwszym” i „Zdobywcą”, gdyż to on zjednoczył (niemalże) Siedem Królestw.

Mroczne wnętrze Harrenhal

Gdy Aegon wraz z siostrami podbijał kontynent, większość lordów szybko zrozumiała, że bez względu na liczebność i bitność swoich wojsk, nie ma szans ze smokami. Harren myślał inaczej. Harren wierzył, że jego zamek z pewnością się obroni, gdyż była to najpotężniejsza twierdza w Westeros. W dodatku zbudowana z użyciem mrocznych rytuałów. Przeliczył się.



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Jest bardzo prawdopodobne, że w nadchodzącym filmie zobaczymy zarówno Harrena, jak i Alys. Być to jest właśnie powód, dla którego twórcy serialu odeszli od książki – Martin bowiem nie zdradził pochodzenia tajemniczej wiedźmy. Zostawił jedynie spekulacje.



Gdy już połączy się kropki, łatwo dostrzec, że Harrenhal miało w serialu podejrzanie dużą rolę. Był tam i Daemon, i Aemond, i spędzili tam naprawdę dużo czasu. Z perspektywy całego uniwersum kluczowe jest również, że Daemon zobaczył w wizji (właśnie w tej twierdzy!) Daenerys. Oznacza to, że od tego momentu uniwersum będzie mocniej się przenikać, a twórcy będą umieszczać w produkcja najróżniejsze łączniki, być może również po to, aby ujednolicić lore. Martin pozostawił w swoim świecie całkiem sporo ciemnych plam, które bywają przydatne dla twórców reinterpretujących te historie. Są jednak problematyczne w trakcie budowy uniwersum, za które odpowiada wielu twórców.

Czytaj więcej o Rodzie Smoka w Spider's Web:

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