2. sezon Rycerza Siedmiu Królestw to inna para kaloszy. Zmiany, zmiany

„Rycerz Siedmiu Królestw” to spin-off i prequel „Gry o tron”, bazujący na opowiadaniach autorstwa - jakże by inaczej - George’a R.R. Martina. Trwający zaledwie trzy godziny 1. sezon został ciepło przyjęty przez fanów: podbił ich serca nową perspektywą na Westeros, zaskakującym humorem i czarującymi bohaterami. Nie bez znaczenia jest też fakt, że produkcja okazała się bardzo wierną adaptacją, a sam Martin brał bezpośredni udział w jej pisaniu.



Ser Duncan i Aegon „Jajo” Targaryen będą kontynuować swoje przygody jako rycerz i giermek w 2. sezonie serialu, który przeniesie na ekran drugą nowelę z cyklu - „Zaprzysiężony miecz”. I choć ten tytuł okazał się znacznie lżejszy i bardziej beztroski niż „Gra o tron” i „Ród smoka”, nadchodzące odcinki mają uderzyć w inne tony.

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Rycerz Siedmiu Królestw: 2. sezon to opowieść w innym stylu

W rozmowie z „TVInsider” na czerwonym dywanie podczas premiery „Youth”, nowego serialu HBO, Claffey potwierdził, że w 2. sezonie „w tej historii będzie znacznie więcej smutku”. I podkreślił, że przed Dunkiem stanie zupełnie nowe wyzwanie.



Tym razem bohater nie będzie miał bowiem do czynienia z wysoko urodzonymi mieszkańcami Królewskiej Przystani i członkami rodziny królewskiej. Co wcale nie oznacza, że okoliczności będą mniej problematyczne: protagonista spróbuje swych sił w dyplomacji i szybko przekona się, że rozwiązywanie konfliktów może być znacznie trudniejsze niż klasyczna młócka w błocie.



Reżyser serialu, Owen Harris, już wcześniej sugerował, że ton serialu ulegnie zmianie, ba, stanie się wręcz przeciwieństwem „jedynki” - właśnie za sprawą zmiany otoczenia. Opowieść ma też pogłębić relację Dunka i Jaja, pokazać, że poznają się coraz lepiej.



Oczywiście to wszystko nie oznacza całkowitej rezygnacji z humoru. Dowcip jest stałym komponentem DNA tego serialu - dowiedzieliśmy się, że tym razem będzie wynikał m.in. z problemów Dunka w relacjach z kobietami.

Twórcy dodali też, że nowe epizody stanowiły dla nich „całkowicie inne zadanie i wyzwanie, ale ich realizacja była naprawdę świetną zabawą”.



W 2. sezonie pojawi się zupełnie nowa obsada drugoplanowa. Zgodnie z historią Martina Dunk i Egg zostaną uwikłani w drobny konflikt pomiędzy ich nowym pracodawcą, ser Eustacem Osgreyem (Peter Mullan), a jego sąsiadką, lady Rohanne Webber (Lucy Boynton), którego przedmiotem ma być spór o ziemię.



Choć zdjęcia do spin-offu zakończyły się w ubiegłym miesiącu, produkcja nie przebiegała bez problemów. Na początku lata Hiszpanię, gdzie realizowano zdjęcia, nawiedziły wręcz historyczne powodzie oraz niespodziewana burza, co doprowadziło do opóźnień w zdjęciach. Problemy pogodowe zmusiły ekipę do przeniesienia produkcji na Gran Canarię, ale showrunner Ira Parker był przekonany, że mimo wszystko uda się dotrzymać terminu premiery w 2027 roku. I słusznie - dostaliśmy już potwierdzenie, iż nominowany do dziewięciu Emmy „Rycerz” powróci wiosną.

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