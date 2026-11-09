Najlepsze sci-fi 2026 roku dostało nowy rozdział. Cudowna przygoda

"Projekt Hail Mary" był skazany na sukces. Jeszcze przed premierą filmu pojawiły się głosy, że to arcydzieło. Widzowie tłumnie więc pobiegli na adaptację książki Andy'ego Weira, dzięki czemu zarobiła ona prawie 685 mln dol. Popularniejszego aktorskiego science fiction w kinach w tym roku roku nie było. To siódma najbardziej kasowa produkcja ostatnich miesięcy.

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Co tu dużo mówić: mnóstwo osób pokochało przygody biologa molekularnego Rylanda Grace'a, który budzi się w statku kosmicznym i odkrywa, że ma ocalić Ziemię przed zagładą. Początkowo wydaje mu się, że los całego świata spoczyta tylko w jego rękach. Ale nie jest z tym sam. W trakcie misji poznaje przecież uroczego kosmitę Rocky'ego.

Projekt Hail Mary - zaskakująca odsłona hitu sci-fi

Teraz fani Rylanda i Rocky'ego będą mogli wyruszyć z nimi na kolejną przygodę. "Project Hail Mary: Journey Among the Stars" nie będzie jednak kontynuacją filmu bądź książki. Weźmiemy za to udział w pobocznej opowieści. O czym? W oficjalnym opisie, czytamy, że w obliczu zagłady przyjdzie nam współpracować, aby ocalić tytułowy statek kosmiczny i przewieźć zbawienny ładunek na Eridani - rodzinną planetę Rocky'ego i nowy dom Rylanda. Więcej szczegółów niestety nie ujawniono. Ale poznamy je niedługo.

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VR-owa gra osadzona w świecie "Projektu Hail Mary" ukaże się jeszcze w tym miesiącu. Dosłownie za parę dni będziemy mogli przeżyć nową przygodę w towarzystwie uwielbianych bohaterów na Meta Quest 3S, Meta Quest 3 i Meta Quest Pro. Już od jakiegoś czasu można grę zamawiać w ramach preorderu. Oczywiście, ze zniżką i możliwymi do zdobycia bonusami.

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To tak naprawdę ostatnia chwila na zakup przed premierą VR-owej gry. Zadebiutuje ona bowiem 12 listopada. Wtedy będziemy mogli wrócić do świata "Projektu Hail Mary" i przeżyć kolejną przygodę z uwielbianymi bohaterami.

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