Czy Projekt Hail Mary to arcydzieło science fiction? Mnie rozczarował

Ryland Grace (Ryan Gosling) budzi się kapsule medycznej na pokładzie statku kosmicznego. Nie ma pojęcia, jak się tam znalazł - ba, nie jest nawet pewny, kim tak naprawdę jest. Niestety, nikt nie może mu tego wyjaśnić - znajduje się bowiem tak daleko od Ziemi, że nawiązanie kontaktu jest niemożliwe, a pozostałych dwoje pasażerów niestety nie przeżyło podróży.



Wraz z rozwojem „Projektu Hail Mary” Grace stopniowo odzyskuje wspomnienia - odkrywa nie tylko naturę kryzysu, który zagraża Ziemi, lecz także uświadamia sobie, że nie jest dokładnie takim człowiekiem, za jakiego się uważał.



Podobnie jak w „Marsjaninie”, innej adaptowanej na film kinowy powieści Andy’ego Weira (za oba scenariusze odpowiada Drew Goddard), fabuła przeskakuje między teraźniejszą misją kosmiczną a retrospekcjami wyjaśniającymi, w jaki sposób Ryland Grace znalazł się w tej problematycznej, pisząc eufemistycznie, sytuacji.

Projekt Hail Mary - recenzja filmu

Choć najwięcej ciepłej rozrywki „Projekt” dostarcza za pośrednictwem kwitnącej, międzygatunkowej przyjaźni między Grace’em a Rockym - przybyszami z odległych od siebie światów, którzy chcą za wszelką cenę je ocalić - to właśnie ten pierwszy protagonista stanowi rdzeń całej opowieści; jest jej sercem, motorem napędowym, fundamentem. Grace jest z jednej strony przystępny, zabawny, dający się lubić, z drugiej - niedoskonały i bardzo w tej niedoskonałości ludzki. Mówimy o bohaterze bardzo dalekim od stereotypu heroicznego zdobywcy kosmosu i zbawcy ojczystej planety. To raczej niepewny, niechętny facet, człowiek pełen wątpliwości i słabości, które nadają mu autentyczności i psychologicznej głębi.

To, co w „Projekcie” najlepsze, to właśnie spojrzenie na człowieka: na jego obawy, niechęć do podjęcia ryzyka, lęk, egocentryzm, ale i próby zmierzenia się z nimi. Na ten wspaniały moment odkrycia w sobie odwagi, która umożliwia podjęcie walki nawet wtedy, gdy sam wydaje się sobie przegrany. Dzieło Christophera Lorda i Philipa Millera szczyci się piękną i inspirującą, choć raczej prostą wewnętrzną podróżą bohatera.



Poza tym całość pozostaje wierna ulubionym motywom Weira: kompetencji w obliczu przeciwności, determinacji w walce o przetrwanie oraz potęgi nauki. To historia o rozwiązywaniu problemów: eksperymentach, obliczeniach, próbach i błędach. Antagonistą są tu tzw. astrofagi - obca forma życia, która przemieszcza się od gwiazdy do gwiazdy niczym wirus, stopniowo je wygaszając. Jednym z najciekawszych elementów tej koncepcji jest fakt, że astrofag pozostaje całkowicie obojętny wobec cywilizacji, które przez to niszczy. Nie można go zastraszyć ani z nim negocjować. Jedynym rozwiązaniem pozostaje więc nauka - i to ona jest tu kolejnym kluczowym bohaterem niezbędnym do ocalenia ludzkości. Tuż obok niej: poświęcenie.



Ekspozycja jest tu ograniczona do minimum koniecznego dla rozwoju fabuły i intelektualnego komfortu widza. Dzięki zgrabnej, angażującej strukturze narracyjnej, w której historia rozwija się równolegle z dwóch punktów wyjścia, akcja wartko posuwa się naprzód, a kolejne odkrycia na obu osiach wzbudzają coraz większą ciekawość.



Również przesłanie jest czytelne i klarowne: w obliczu planetarnej katastrofy jedyną nadzieją pozostaje ludzka pomysłowość wsparta wspomnianą solidną nauką. Równie istotna okazuje się jednak gotowość do współpracy z tymi, którzy są od nas różni. Film gloryfikuje współpracę nade wszystko - właśnie za pośrednictwem wspomnianych interakcji między Grace’em a Rockym. Relacja między bohaterami staje się emocjonalnym centrum tej historii: opowieścią o zaufaniu, przyjaźni i wspólnym rozwiązywaniu problemów mimo skrajnej różnicy biologii i kultury.



Czytając powyższe, być może dojdziecie do wniosku, że pozwoliłem sobie na zbyt wiele uproszczeń, sprowadzając „największe dzieło science fiction” ostatnich lat do paru truizmów.

Rzecz w tym, że „Projekt Hail Mary” to - wbrew moim oczekiwaniom - film raczej prosty, oczywisty i dosłowny.

Co, rzecz jasna, samo w sobie nie musi być wadą; właśnie tego oczekujemy od większości animacji Disneya dla widza w każdym wieku. Osobiście jednak liczyłem na coś więcej względem widowiska, które rości sobie pretensje do tytułu jednego z najważniejszych przedstawicieli gatunku ostatnich lat.



Przyszedł czas na gorzki akcent - bo choć uważam „Projekt” za naprawdę udany film, ostatecznie wyszedłem z seansu rozczarowany. Lord i Miller postawili na rozrywkę, frajdę i luz, choć stawka jest niebywale wysoka. I wpompowali tu tego luzu zbyt wiele. Komedia dominuje nad dramatem, scenariusz wygładza krawędzie, notorycznie upraszcza, redukuje ciężar, rozrzedza atmosferę, trywializuje temat. Obfituje też w bardzo szeroki zakres gagów - od tych błyskotliwych po slapstickowe, by nie rzec: infantylne. I choć bawiłem się nieźle i pośmiałem z resztą sali, czułem jednocześnie żal o to, że twórcy z taką zawziętością utrudniają mi pełne emocjonalne zaangażowanie i odczucie ciężaru tej przecież dramatycznej z natury opowieści.



Skrypt funduje też całą masę skrótów dotyczących komunikacji między Grace’em a jego przyjacielem z odległej planety. Rozumiem, że dramaturgia wymagała elementów łączących te dwie cywilizacje, punktów stycznych, wspólnych podstaw poznawczych, dzięki którym kooperacja i koleżeństwo są potencjalnie możliwe. A jednak obu jednostkom nie tylko zbyt łatwo udaje się nawiązać kontakt, lecz także okazuje się, że Rocky doskonale rozumie całą serię koncepcji zgodnych z naszym pojmowaniem rzeczywistości i ludzką kulturą. Oczywiście, język matematyki można uznać za coś prawdopodobnie uniwersalnego, oczekiwałbym jednak nieco większej złożoności portretów komunikacji między człowiekiem a tak obcą istotą.

Nie jest to, rzecz jasna, istotny problem - jedynie kolejny element, który obniża ton i podważa wiarygodność produkcji.

Wziąwszy też pod uwagę całą tę wręcz familijną otoczkę, niewyszukaną refleksję i nadmierną prostotę przekazu, dojdziemy do następującego wniosku: „Projekt Hail Mary” to świetna, rozrywkowa komedia dla całej rodziny. Niestety dla mnie: nie jest to w żadnym wypadku głęboko emocjonalne, wielowymiarowe, głębokie i porywające dzieło fantastyki naukowej, które dołączy do panteonu najwybitniejszych przedstawicieli gatunku. Ciepłe, optymistyczne, pouczające, świetnie zagrane (Ryan Gosling wkracza na szczyty wrażliwości), imponujące reżyserską kontrolą, obłędnie brzmiące i wyglądające (żadnego CGI, fantastyczne makiety i efekty praktyczne), ale dalekie od tego, na co pozwoliłem sobie mieć nadzieję. Trochę szkoda.



Projekt Hail Mary - w kinach od 20 marca.

Michał Jarecki 10.03.2026 14:41

