Nowe sci-fi już od dawna nazywa się arcydziełem. Wreszcie doleciało na VOD

Ładowanie...

"Projekt Hail Mary" zabiera nas w kosmos. Śledzimy w nim losy granego przez Ryana Goslinga nauczyciela biologii. Budzi się on na statku kosmicznym, niczego nie pamiętając. W miarę rozwoju akcji przypomina sobie, że ma ważną misję do spełnienia. Musi uratować Ziemię. Co więcej, znikąd nie może oczekiwać pomocy. Jest z tym zupełnie sam. Tak mu się przynajmniej wydaje. Odkrywanie, jak jest naprawdę sprawiło wielką radość zarówno krytykom, jak i widzom.



Na długo przed premierą pojawiły się pierwsze opinie, wedle których "Projekt Hail Mary" miał być arcydziełem. Wiadomo jednak, jak jest z takimi zapewnieniami. Zazwyczaj można je między bajki włożyć. Ale nie tym razem. Na Rotten Tomatoes film science fiction ma aż 94 proc. pozytywnych recenzji. Coś rzeczywiście musi więc w nim być. Tym bardziej że widzowie oglądali (a właściwie wciąż oglądają) go w kinach jak szaleni.

REKLAMA

Projekt Hail Mary - arcydzieło sci-fi już na VOD

"Projekt Hail Mary" wszedł na ekrany kin 20 marca. Błyskawicznie stał się hitem. Do tej pory na całym świecie zarobił ponad 655 mln dol. Tym samym zdążył już przebić adaptację innej książ Andy'ego Weira - "Marsjanina", który zebrał 630 mln. A jakby tego było mało w tegorocznym box offisie prawie nikt nie może mu podskoczyć. W ostatnich miesiącach większą popularnością cieszył się jedynie "Super Mario Galaxy Film" (941 mln).

Nawet jeśli hitowe science fiction wciąż leci w kinach, już teraz możemy je obejrzeć w zaciszu własnego domu. Niecałe dwa miesiące po swojej premierze "Projekt Hail Mary" trafił na VOD. Na jakich platformach można go zobaczyć? Poprawnych odpowiedzi jest kilka.

Science fiction z Ryanem Goslingiem pojawiło się m.in. na Prime Video, Playerze czy Apple TV. Na żadnej z tych platform "Projektu Hail Mary" nie można jednak obejrzeć w ramach subskrypcji. Za dostęp do filmu trzeba zapłacić. A skoro to nowość, dostęp do produkcji kosztuje całkiem sporo. Z czasem cena będzie spadać.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Więcej o science fiction poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Rafał Christ 11.05.2026 12:01

Ładowanie...