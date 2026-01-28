REKLAMA
Projekt Hail Mary to kosmiczny hit. Co ma wspólnego z Marsjaninem?

Wielkie, rozgrywające się w kosmosie widowiska z gatunku science-fiction to coś, co niezależnie od sympatii, przykuwa uwagę. Nie inaczej jest w przypadku "Projektu Hail Mary", który niebawem trafi do kin. Oto, co wiemy o nadchodzącej, spektakularnej produkcji z Ryanem Goslingiem w roli głównej.

Adam Kudyba
projekt hail mary film
Kariera Ryana Goslinga jest złożona z wielu udanych tytułów, a samemu aktorowi nie jest obca ani podróż w kosmos ("Pierwszy człowiek"), ani gatunek sci-fi ("Blade Runner 2049"). Nie zmienia to faktu, że jego udział w "Projekcie Hail Mary" zapowiada się ekscytująco - oprócz wysokobudżetowego kina (150 mln dolarów), wielkiej stawki i ekscytujących obrazów kosmicznej podróży, będziemy mieć prawdopodobnie do czynienia z motywem międzygatunkowego porozumienia w obliczu końca świata. Dodając do tego Goslinga, który jest aktorskim kameleonem, poziom ekscytacji tylko rośnie. Co wiemy o filmie?

Projekt Hail Mary to adaptacja książki. Co łączy film z Marsjaninem?

Jak wiadomo, książki nieraz stanowią znakomitą i obszerną podstawę do późniejszego przeniesienia opowiadanej przez nie historii na wielki ekran. Tak jest właśnie z "Projektem Hail Mary", który jest adaptacją powieści Andy'ego Weira - amerykańskiego pisarza, laureata Nagrody im. Johna Campbella dla nowego pisarza w 2016 roku. "Projekt Hail Mary" to trzecia powieść Weira, która zdobyła nominację do nagrody Hugo oraz była czołowym bestsellerem na liście New York Times Audiobook.

W przestrzeni publicznej nieraz zestawia się "Projekt Hail Mary" z "Marsjaninem" Ridleya Scotta. Oprócz podobieństw w postaci głównego, osamotnionego w kosmosie bohatera, oba dzieła łączy coś więcej - jeden i drugi tytuł to adaptacje powieści Weira. "Marsjanin" był pierwszą powieścią wydaną przez pisarza, która zarazem przyniosła mu największy, światowy rozgłos. "Projekt Hail Mary" i "Marsjanina" łączy również to, że do obu filmów scenariusz napisał Drew Goddard.

Projekt Hail Mary: fabuła filmu

Głównym bohaterem filmu jest Ryland Grace (Ryan Gosling), nauczyciel biologii, który budzi się na pokładzie statku kosmicznego, znajdującego się bardzo daleko od ziemi. Choć nie pamięta okoliczności, w których się tam znalazł, z czasem okazuje się, że jest częścią bardzo ważnej misji, od której powodzenia zależy przyszłość Ziemi. Wkrótce zawiera przyjaźń z tajemniczą istotą, dzięki której nie jest już sam.

W ostatnich dniach gorącym stał się temat długości filmu - pojawiła się bowiem informacja, że seans "Projektu Hail Mary" ma trwać niecałe 3 godziny, co wielu uznaje za dość wymagający czas trwania. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami, widowisko z Ryanem Goslingiem ma mieć metraż w postaci 2 godzin i 36 minut.

Projekt Hail Mary: obsada

  • Ryan Gosling jako Ryland Grace
  • Sandra Huller jako Eva Stratt, dowódczyni projektu
  • Lionel Boyce jako Steve Hatch
  • Ken Leung jako Yalo Li-Jie, członek załogi Hail Mary
  • Milana Vayntrub jako Olesya Ilyukhina, członkini załogi Hail Mary

Za reżyserię filmu odpowiadają Phil Lord i Christopher Miller - duet reżyserów, który wspólnie wyreżyserował m.in. "Klopsiki i inne zjawiska pogodowe", "Lego: Przygoda", "21 Jump Street", napisali również razem scenariusz do słynnej animacji "Spider-Man: Uniwersum". Scenarzystą "Projektu Hail Mary" jest Drew Goddard, który pełnił podobną funkcję przy takich tytułach jak "Marsjanin", "World War Z", czy "Źle się dzieje w El Royale". Autorem zdjęć jest trzykrotnie nominowany do Oscara Greig Fraser ("Diuna: Część druga", "Batman"), zaś za ścieżkę dźwiękową odpowiada Daniel Pemberton ("Materialiści", "Kulawe konie", "Eddington"). Ryan Gosling, oprócz głównej roli, jest jednym z producentów filmu.

Premiera "Projektu Hail Mary" jest zaplanowana na 20 marca 2026 roku.

28.01.2026
Tagi: andy weirRyan GoslingScience fiction
