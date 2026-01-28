Projekt Hail Mary to kosmiczny hit. Co ma wspólnego z Marsjaninem?

Ładowanie...

Kariera Ryana Goslinga jest złożona z wielu udanych tytułów, a samemu aktorowi nie jest obca ani podróż w kosmos ("Pierwszy człowiek"), ani gatunek sci-fi ("Blade Runner 2049"). Nie zmienia to faktu, że jego udział w "Projekcie Hail Mary" zapowiada się ekscytująco - oprócz wysokobudżetowego kina (150 mln dolarów), wielkiej stawki i ekscytujących obrazów kosmicznej podróży, będziemy mieć prawdopodobnie do czynienia z motywem międzygatunkowego porozumienia w obliczu końca świata. Dodając do tego Goslinga, który jest aktorskim kameleonem, poziom ekscytacji tylko rośnie. Co wiemy o filmie?

REKLAMA

Projekt Hail Mary to adaptacja książki. Co łączy film z Marsjaninem?

Jak wiadomo, książki nieraz stanowią znakomitą i obszerną podstawę do późniejszego przeniesienia opowiadanej przez nie historii na wielki ekran. Tak jest właśnie z "Projektem Hail Mary", który jest adaptacją powieści Andy'ego Weira - amerykańskiego pisarza, laureata Nagrody im. Johna Campbella dla nowego pisarza w 2016 roku. "Projekt Hail Mary" to trzecia powieść Weira, która zdobyła nominację do nagrody Hugo oraz była czołowym bestsellerem na liście New York Times Audiobook.

W przestrzeni publicznej nieraz zestawia się "Projekt Hail Mary" z "Marsjaninem" Ridleya Scotta. Oprócz podobieństw w postaci głównego, osamotnionego w kosmosie bohatera, oba dzieła łączy coś więcej - jeden i drugi tytuł to adaptacje powieści Weira. "Marsjanin" był pierwszą powieścią wydaną przez pisarza, która zarazem przyniosła mu największy, światowy rozgłos. "Projekt Hail Mary" i "Marsjanina" łączy również to, że do obu filmów scenariusz napisał Drew Goddard.

Projekt Hail Mary: fabuła filmu

Głównym bohaterem filmu jest Ryland Grace (Ryan Gosling), nauczyciel biologii, który budzi się na pokładzie statku kosmicznego, znajdującego się bardzo daleko od ziemi. Choć nie pamięta okoliczności, w których się tam znalazł, z czasem okazuje się, że jest częścią bardzo ważnej misji, od której powodzenia zależy przyszłość Ziemi. Wkrótce zawiera przyjaźń z tajemniczą istotą, dzięki której nie jest już sam.

W ostatnich dniach gorącym stał się temat długości filmu - pojawiła się bowiem informacja, że seans "Projektu Hail Mary" ma trwać niecałe 3 godziny, co wielu uznaje za dość wymagający czas trwania. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami, widowisko z Ryanem Goslingiem ma mieć metraż w postaci 2 godzin i 36 minut.

Projekt Hail Mary: obsada

Ryan Gosling jako Ryland Grace

jako Ryland Grace Sandra Huller jako Eva Stratt, dowódczyni projektu

jako Eva Stratt, dowódczyni projektu Lionel Boyce jako Steve Hatch

jako Steve Hatch Ken Leung jako Yalo Li-Jie, członek załogi Hail Mary

jako Yalo Li-Jie, członek załogi Hail Mary Milana Vayntrub jako Olesya Ilyukhina, członkini załogi Hail Mary

Za reżyserię filmu odpowiadają Phil Lord i Christopher Miller - duet reżyserów, który wspólnie wyreżyserował m.in. "Klopsiki i inne zjawiska pogodowe", "Lego: Przygoda", "21 Jump Street", napisali również razem scenariusz do słynnej animacji "Spider-Man: Uniwersum". Scenarzystą "Projektu Hail Mary" jest Drew Goddard, który pełnił podobną funkcję przy takich tytułach jak "Marsjanin", "World War Z", czy "Źle się dzieje w El Royale". Autorem zdjęć jest trzykrotnie nominowany do Oscara Greig Fraser ("Diuna: Część druga", "Batman"), zaś za ścieżkę dźwiękową odpowiada Daniel Pemberton ("Materialiści", "Kulawe konie", "Eddington"). Ryan Gosling, oprócz głównej roli, jest jednym z producentów filmu.

Premiera "Projektu Hail Mary" jest zaplanowana na 20 marca 2026 roku.

Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA

Więcej o filmach przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 28.01.2026 13:07

Ładowanie...