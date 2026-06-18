Użytkownicy Prime Video nie żałują grosza na genialne sci-fi. Już jest nr. 1

Nie ma w tym oczywiście nic dziwnego. Fani science fiction oszaleli na punkcie "Projektu Hail Mary" jeszcze przed jego kinową premierą. Hype train pędził wtedy pełną parą, bo w sieci krążyły opinie, że dostajemy film dosłownie wywalający widzów w kosmos. Pojawiały się określenia typu "arcydzieło". Dlatego widzowie tak chętnie oglądali go na wielkich ekranach.



Na ten moment "Projekt Hail Mary" jest trzecim najbardziej kasowym filmem 2026 roku. W światowym box offisie zebrał ponad 681 mln dol. Co oznacza, że prześciga go jedynie "Michael" (935,6 mln) i "Super Mario Galaxy Film" (ponad 1 mld). Od kinowej premiery adaptacji książki Andy'ego Weira mineło już jednak kilka ładnych miesięcy. Na wielkich ekranach zadebiutowała bowiem jeszcze w marcu. Od jakiegoś czasu możemy więc obejrzeć produkcję w zaciszu własnego domu.

"PROJEKT HAIL MARY" OBEJRZYSZ NA: PROJEKT HAIL MARY Prime Video

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Projekt Hail Mary - arcydzieło sci-fi na Prime Video

Żeby jednak móc zasiąść do seansu "Projektu Hail Mary" w ramach opłacanej subskrypcji którejś z dostępnych w naszym kraju platform streamingowych będziemy musieli jeszcze poczekać. Na razie za dostęp do chwalonego nazywanego arcydziełem science fiction trzeba zapłacić. Już nie kilkadziesiąt, a kilkanaście złotych. Obniżona cena z pewnością przyczyniła się do zwiększonej popularności filmu na platformach VOD. Przynajmniej na Prime Video.

Użytkownicy platformy Amazona nie szczędzą pieniędzy na seans "Projektu Hail Mary". W ten właśnie sposób wywindowali science fiction z Ryanem Goslingiem na pierwszej miejsce topki najczęściej kupowanych filmów na Prime Video. Produkcja utrzymuje się na nim już od jakiegoś czasu i nie chce z niego zejść.

Jak długo "Projekt Hail Mary" będzie jeszcze królował w topce najchętniej kupowanych filmów na Prime Video? To pytanie pozostaje otwarte. Aczkolwiek nie wygląda na to, żeby w najbliższej przyszłości depczące mu po piętach tytuły - z "Reminders of Him" i polskim "Królem dopalaczy" na czele - mogły zagrozić jego dominacji. Wygląda więc na to, że po podbiciu wielkich ekranów hitowe science fiction podbija nasze telewizory.

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Więcej o "Projekcie Hail Mary" poczytasz na Spider's Web:

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.