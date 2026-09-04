Nowi aktorzy w obsadzie Harrym Potterze od HBO. Kogo zagrają?

W tym roku nie było i nie będzie bardziej wyczekiwanego serialu. Na nową wersję przygód "Harry'ego Pottera" czekają fani z całego świata. Jeszcze trochę poczekają, bo produkcja zadebiutuje na HBO Max dopiero w grudniu. Aczkolwiek już możemy być pewni, że będzie to hit.



HBO jest tak pewne swego, że nie czeka na wyniki oglądalności "Harry'ego Pottera i kamienia filozoficznego". Na długo przed premierą zamówiło 2. sezon serialu opartego na prozie J.K. Rowling. Według doniesień zdjęcia do kolejnych odcinków ruszyły już parę tygodni temu i mają potrwać do maja 2027 roku.

"HARRY'EGO POTTERA" OBEJRZYSZ NA:

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Harry Potter - kogo zobaczymy w 2. sezonie serialu HBO?

Większość gwiazd "Harry'ego Pottera i kamienia filozoficznego" na pewno powróci do swoich ról w 2. sezonie. Wiadomo jednak, że dojdzie też do recastingu. Aktorka wcielająca się w Ginny Weasley zrezygnowała bowiem ze swojego udziału w serialu. HBO Max właśnie podało, kto ją zastąpi.

Zamiast Gracie Cochrane w 2. sezonie "Harry'ego Pottera" w roli Ginny Weasley zobaczymy Bonnie Hill. Prócz niej do obsady dołącza jeszcze dwójka innych aktorów. Wcielą się oni w bohaterów, których w 1. odsłonie serialu akurat nie zobaczymy.

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Jak podaje HBO Max, w 2. sezonie "Harry'ego Pottera" w Zgredka wcieli się Lenny Rush, a Billy Barratt zagra Toma Riddle'a. Jak sobie poradzą w tych rolach? O tym szybko się nie przekonamy. Kontynuacji serialu nie należy się spodziewać przed końcówką 2027 roku.

Od lewej: Lenny Rush (Zgredek), Bonnie Hill (Ginny Weasley), Billy Barratt (Tom Riddle)



Premiera 1. sezonu "Harry'ego Pottera" 25 grudnia 2026 roku na HBO Max.

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.