Filmy o Harrym Potterze usunęły tych bohaterów. Serial może to naprawić

Zdjęcia z planu, które pojawiły się na przestrzeni tego roku, ujawniły, że serial "Harry Potter" pokaże sceny z książek, na które w filmach zabrakło czasu. Mimo że mogą być to drobne fragmenty - jak np. radość czarodziejów w świecie mugoli po pokonaniu Voldemorta czy ścinanie uparcie szybko odrastających włosów Harry'emu przez ciotkę Petunię - to z pewnością otulą one czytelników.

Serial od HBO ma również szansę oddać sprawiedliwość tym bohaterom z książek, dla których nie było miejsca w filmach. Wiadomo już, że na ekranach pojawi się Irytek, poltergeist, który w powieściach napsuł krwi nie tylko uczniom, ale i profesorom Hogwartu. Jakie jeszcze historie nie zostały opowiedziane, a mogłyby? Oto 5 przykładów.

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Harry Potter: bohaterowie z książek, którzy mogą znaleźć się w serialu

Charlie Weasley

Charlie Weasley to postać, która odegrała ogromną rolę w książkach, a jednak w filmie jej zabrakło. O mężczyźnie pojawiały się, co prawda, wzmianki przy okazji scen ze smokami, które Charlie sprowadził z Rumunii, ale brat Rona, Freda, George'a, Percy'ego, Billa i Ginny nie był obecny na ekranie. Pojawił się jedynie na zdjęciu z wakacji w Egipcie. W filmie było usprawiedliwienie na jego nieobecność - jeden z braci Weasleyów przebywał w końcu we wspomnianej Rumunii. Miejmy nadzieję, że twórcy zdecydują się na to, by jeszcze lepiej przedstawić bohatera fanom produkcji.

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Mrużka

Mrużkę znają tylko ci, którzy mieli okazję przeczytać książki J.K. Rowling. O tej wyjątkowej bohaterce w filmach w ogóle nie było mowy, a szkoda, bo sprowokowała ona wiele ciekawych zdarzeń. Mrużka była domowym skrzatem rodziny Crouchów, która zainspirowała Hermionę do stworzenia organizacji W.E.S.Z. (Walka o Emancypację Skrzatów Zniewolonych). Czarownica postanowiła wesprzeć skrzaty domowe i walczyć z ich wyzyskiem oraz niewolniczym traktowaniem. Wydarzyło się to na czwartym roku w Hogwarcie, a zatem wątek Mrużki mógłby zostać pokazany dopiero w 4. sezonie serialu.

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Profesor Binns

Profesor Cuthbert Binns to jedna z najciekawszych postaci w uniwersum Pottera, choć nie ma większego wpływu na fabułę książek. Jego historia jest natomiast niezwykle interesująca - Binns, który wcześniej był profesorem Hogwartu, pewnej nocy zmarł we śnie, a następnie kontynuował swoją pracę, jak gdyby nigdy nic, jako duch. W książkach był przedstawiany jako nauczyciel, który prowadził koszmarnie nudne lekcje historii magii, a zainteresowanie uczniów zyskał, gdy okazało się, że może im opowiedzieć coś o Komnacie Tajemnic. W filmach rola ta przypadła profesor McGonagall.

Frank i Alicja Longbottomowie

Franka i Alice Longbottomów, rodzicach Neville'a Longbottoma, można było zobaczyć w filmach, ale tylko przez chwilę i tylko na zdjęciu, kiedy Syriusz Black opowiadał Harry'emu o Zakonie Feniksa. Ich historia jest tragiczna - małżeństwo było torturowane zaklęciem Cruciatus przez śmierciożerców, którzy chcieli wyciągnąć z nich informacje na temat miejsca pobytu Voldemorta. Poplecznicy Czarnego Pana byli bowiem przekonani, że Longbottomowie, jako wybitny aurorzy, będą wiedzieli, co się z nim stało. Po tym zdarzeniu oboje popadli w obłęd i trafili do Szpitala św. Munga, a opiekę nad Neville'em przejęła jego babcia.

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Ludo Bagman

Ludo Bagman odegrał znaczącą rolę w 4. części serii, czyli "Harry Potter i Czara Ognia". Był on nie tylko czarodziejem, ale również zawodnikiem drużyny Osy z Wimbourne w quidditchu, a później pracownikiem Ministerstwa Magii. To właśnie on, wraz z Bartym Crouchem Seniorem, sędziował podczas Turnieju Trójmagicznego, i to on poinformował, że Harry weźmie udział w wymagających zadaniach wraz z Wiktorem Krumem, Cedrikiem Diggorym i Fleur Delacour. Nie była to najważniejsza postać, ale ciekawie by było zobaczyć kogoś nowego na ekranie.

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.