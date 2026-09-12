Mocny weekend w HBO Max. Co obejrzeć w serwisie?

Szukasz pomysłu na filmowy wieczór lub weekendowy maraton przed ekranem? HBO Max przygotowało na najbliższe dni wyjątkowo mocną i różnorodną ofertę, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Od kinowych nowości i uniwersum superbohaterów, przez kultową komedię, aż po poruszające dramaty sportowe i intrygujący dokument. Sprawdziliśmy, na które tytuły warto poświęcić czas w ten weekend.

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HBO Max – co obejrzeć w weekend

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Trylogia Kac Vegas

Uwielbiane filmy o ekipie facetów, którzy poszli w melanż tak bardzo, że sprawy szybko wymknęły się spod kontroli. 3 razy! Na HBO Max trafiły:

Kac Vegas

Kac Vegas w Bangkoku

Kac Vegas 3

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Supergirl

Nikt nie czekał, ale każdy obejrzy. Choć „Supergirl” nie jest może najlepszą produkcją superbohaterską, to jest przynajmniej warta uwagi. Choćby dlatego, że to najnowsza produkcja kinowa z odświeżonego przez Jamesa Gunna uniwersum DC. To między innymi od niej będą zależały losy dalszych projektów tego, jakby nie było płodnego twórcy. Czy to naprawdę aż taka wpadka?



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Creed – trzy filmy

Opowieść o Adonisie Creedzie to chyba najlepszy dowód na to, jak można przywrócić do życia starą markę, jednocześnie nie tracąc rozumu i godności człowieka. Filmowa trylogia opowiada o pięściarzu z potencjałem, który musi odnaleźć się na ringu, w życiu i przede wszystkim uporządkować samego siebie. Pomaga mu w tym Rocky Balboa.

Do HBO Max trafiły następujące filmy:

Creed: Narodziny legendy

Creed II

Creed III

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Prorok z czasów pandemii

Miniserial dokumentalny, który w piątek wleciał do HBO Max. Fabuła skupia się w pobliżu kontrowersyjnego francuskiego profesora - Didiera Raoulta. W czasie pandemii COVID-19 mężczyzna twierdził, że odnalazł lek na zarazę, co oczywiście nie było prawdą i dla specjalistów było to jasne od samego początku. W trakcie tego 4-odcinkowego serialu wypowie się 6 osób, w tym córka profesora, która podjęła się próby odnalezienia odpowiedzi.

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Więcej o HBO Max poczytasz na Spider's Web:

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Konrad Chwast Redaktor Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.