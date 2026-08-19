Serial HBO Max to najbardziej przegapione arcydzieło kina wojennego. Absolutnie wspaniały

W przeciwieństwie do "Pacyfiku" czy "Kompani braci", "Generation Kill: Czas wojny" nie przenosi nas do czasów II wojny światowej. Akcja serialu rozgrywa się w 2003 roku, na początku amerykańskiej inwazji na Irak. Do prowadzącego natarcie korpusu Piechoty Morskiej dołącza dziennikarz, który ma udokumentować przebieg walk i pokazać życie żołnierzy. I to staje się dla twórców pretekstem, żeby chwycić widzów za gardło surowym realizmem.



Kiedy "Generation Kill: Czas wojny" zadebiutowało w 2008 roku z miejsca zdobyło uznanie krytyki. 86 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes nie wzięło się znikąd. Wojenny serial nie narobił jednak szumu wśród publiczności. Dlatego dzisiaj wydaje się zagubiony gdzieś w odmętach potężnej biblioteki HBO Max.

"GENERATION KILL: CZAS WOJNY" OBEJRZYSZ NA: GENERATION KILL: CZAS WOJNY HBO Max

Generation Kill - opinie o serialu wojennym HBO Max

Z krążących po sieci opinii wynika, że "Generation KIll: Czas wojny" zostało poszkodowane przez ten brak zainteresowania widzów. Tak twierdzą fani serialu w mediach społecznościowych. Dostępną na HBO Max wojenną produkcję nazywają wręcz "najbardziej przegapionym arcydziełem", "ekstremalnie niedocenionym serialem" i "jednym z najlepszych seriali w historii telewizji".

"Generation Kill: Czas wojny" to arcydzieło, które często zostaje przegapione



"Generation Kill: Czas wojny" oddaje chaos i czarny humor wojny, jak żaden inny serial. Absolutne arcydzieło, lepsze niż "Kompania braci". Seans obowiązkowy!



"Generation Kill: Czas wojny" było jednym z najlepszych seriali wszech czasów



- czytamy na X (dawny Twitter).

Jeśli jeszcze "Generation Kill: Czas wojny" nie widzieliście, a powyższe opinie rozbudziły apetyt na seans, spodziewajcie się lekko ponad siedmiu godzin intensywnej rozrywki. Bo dostępny na HBO Max serial do najdłuższych produkcji nie należy. Przedstawia spójną opowieść zamkniętą w siedmiu odcinkach. I w tym czasie ewidentnie potrafi wbić w ziemię i zostawić po sobie wrażenie, którego nie da się zatrzeć.

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