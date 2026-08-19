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Serial HBO Max to najbardziej przegapione arcydzieło kina wojennego. Absolutnie wspaniały

Kiedy mówimy o serialach wojennych na HBO Max, to na myśl od razu przychodzi "Pacyfik" czy "Kompania braci". A powinniśmy do tego dorzucić jeszcze jeden tytuł. Użytkownicy platformy nazywają "Generation Kill: Czas wojny" najbardziej przegapionym arcydziełem gatunku.

Rafał Christ
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W przeciwieństwie do "Pacyfiku" czy "Kompani braci", "Generation Kill: Czas wojny" nie przenosi nas do czasów II wojny światowej. Akcja serialu rozgrywa się w 2003 roku, na początku amerykańskiej inwazji na Irak. Do prowadzącego natarcie korpusu Piechoty Morskiej dołącza dziennikarz, który ma udokumentować przebieg walk i pokazać życie żołnierzy. I to staje się dla twórców pretekstem, żeby chwycić widzów za gardło surowym realizmem.

Kiedy "Generation Kill: Czas wojny" zadebiutowało w 2008 roku z miejsca zdobyło uznanie krytyki. 86 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes nie wzięło się znikąd. Wojenny serial nie narobił jednak szumu wśród publiczności. Dlatego dzisiaj wydaje się zagubiony gdzieś w odmętach potężnej biblioteki HBO Max.

"GENERATION KILL: CZAS WOJNY" OBEJRZYSZ NA:
HBO Max
GENERATION KILL: CZAS WOJNY
HBO Max

Generation Kill - opinie o serialu wojennym HBO Max

Z krążących po sieci opinii wynika, że "Generation KIll: Czas wojny" zostało poszkodowane przez ten brak zainteresowania widzów. Tak twierdzą fani serialu w mediach społecznościowych. Dostępną na HBO Max wojenną produkcję nazywają wręcz "najbardziej przegapionym arcydziełem", "ekstremalnie niedocenionym serialem" i "jednym z najlepszych seriali w historii telewizji".

"Generation Kill: Czas wojny" to arcydzieło, które często zostaje przegapione

"Generation Kill: Czas wojny" oddaje chaos i czarny humor wojny, jak żaden inny serial. Absolutne arcydzieło, lepsze niż "Kompania braci". Seans obowiązkowy!

"Generation Kill: Czas wojny" było jednym z najlepszych seriali wszech czasów

- czytamy na X (dawny Twitter).

Jeśli jeszcze "Generation Kill: Czas wojny" nie widzieliście, a powyższe opinie rozbudziły apetyt na seans, spodziewajcie się lekko ponad siedmiu godzin intensywnej rozrywki. Bo dostępny na HBO Max serial do najdłuższych produkcji nie należy. Przedstawia spójną opowieść zamkniętą w siedmiu odcinkach. I w tym czasie ewidentnie potrafi wbić w ziemię i zostawić po sobie wrażenie, którego nie da się zatrzeć.

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Rafał Christ
Redaktor

W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.

Tagi:
Co obejrzeć?Filmy wojenneHBO Max