To koniec najbardziej czułego serialu Netfliksa. Nadchodzi dziwny finał

Widzom, którzy towarzyszyli serialowi "Heartstopper" od lat, trudno będzie powstrzymać wzruszenie. Produkcja powoli dobiega końca. Serial stworzony przez Alice Oseman, będący adaptacją queerowej serii komiksów dla młodzieży, towarzyszył subskrybentom Netfliksa od 2022 roku. Doczekał się on 3 sezonów, a ostatni zadebiutował w 2024 roku. Więcej odsłon już nie będzie. Dla niektórych może być to zaskakująca informacja, bo przecież lada moment streamingowy gigant pokaże finał tej historii. Faktycznie, pokaże, ale w zupełnie innej formie.

Heartstopper Forever - finał serialu zmierza na Netflix. To będzie film fabularny

Serial "Heartstopper" dostanie zwieńczenie w postaci filmu o tytule "Heartstopper Forever". Oseman postanowiła bowiem, że chce zakończyć tę historię w formie filmu, tworząc piękne i emocjonalne pożegnanie z ukochanymi bohaterami. Tak przynajmniej wygląda to z perspektywy twórczyni, choć powody mogą być inne. Mówi się m.in. o tym, że krótsza była bardziej opłacalna finansowo, biorąc pod uwagę wzrost gaży aktorów, a dodatkowo dzięki niej łatwiej było zebrać całą ekipę na planie, uwzględniając ich napięte harmonogramy.

Można również przypuszczać, że finał w postaci filmu lepiej odda to, na czym twórczyni chciała skupić się w ostatnim rozdziale "Heartstoppera". Jego akcja ma rozpocząć się w miejscu, kiedy Nick (Kit Connor) przygotowuje się do wyjazdu na studia. Tymczasem Charlie (Joe Locke) zaczyna zmieniać się pod wpływem szkoły, stając się coraz bardziej niezależny. Chłopcy będą musieli poradzić sobie w związku na odległość, a ich związek stanie przed największym jak dotąd wyzwaniem. Krótsza forma być może pozwoli w pełni skupić się na emocjach, aniżeli na innych wątkach, które były już mocno eksplorowane w serialu.

Oseman podkreśliła jednak, że wątki drugoplanowych postaci również dostaną godne zakończenie. Ujawniła również, że film będzie zawierał również odważniejsze wątki miłosne, które, biorąc pod uwagę wiek bohaterów, są naturalną konsekwencją w okresie dorastania. Pojawia się pytanie, czy film będzie miał wystarczająco dużo czasu na to, aby skupić się na tym wrażliwym wątku. Biorąc jednak pod uwagę, że za realizację ponownie odpowiada Oseman, widzowie mogą jej w pełni zaufać. Jeśli udało jej się rozkochać widzów w "Heartstopperze", to sukces "Heartstopper Forever" jest tylko formalnością.

"Heartstopper" skupia się na relacji delikatnego Charlie'ego i rugbysty Nicka, którzy uczą się w szkole dla chłopców, a ich przyjaźń prędko przeradza się w zaskakujący romans. Serial eksploruje tematykę dojrzewania, samopoznania i akceptacji, a także zdrowia psychicznego i zaburzeń odżywiania. Finał serialu w postaci filmu fabularnego pojawi się w serwisie Netflix 17 lipca.

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