2. sezon jednego z najlepiej ocenianych seriali w historii Netfliksa dowozi! To kapitalna kontynuacja

Ubiegłoroczny "Heartstopper" Netfliksa okazał się wielkim zaskoczeniem - to świetnie napisany serial, który błyskawicznie skradł serca widzów. Odcinkowa adaptacja komiksu autorstwa Alice Osman zręcznie przeniosła na ekran jego bezpretensjonalne ciepło - to wciąż subtelna i niezmiernie urocza opowieść, od której trudno się oderwać. Budująca, rozgrzewająca serca i poprawiająca humor. Zapewniająca solidną rozrywkę nie tylko nastoletnim widzom, opowiadająca o pierwszych miłościach i dojrzewaniu w sposób wiarygodny, unikająca uproszczeń, ani przez chwilę nie naiwna.



2. sezon serialu utrzymuje wszystko to, co w zeszłorocznej odsłonie okazało się najlepsze. Oto burza potężnych, różnorodnych nastoletnich emocji - miłości, lęku, rozczarowania, smutku, radości - targających bohaterami w szkolnym środowisku. Nick i Charlie cały czas pracują nad swoją relacją i cieszą się sobą nawzajem (dodajmy, że pierwszy z chłopców chce wyznać Imogen prawdę o swojej orientacji, a rodzice drugiego zaostrzają domowe zasady ze względu na szkołę); Tara i Darcy mierzą się z komplikacjami, a Elle i Tao powoli uświadamiają sobie, że to, co ich łączy, może być bardziej złożonym uczuciem niż przyjaźń. W międzyczasie bohaterów czekają wycieczka do Paryża... i egzaminy.



