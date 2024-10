Do świata „Heartstoppera” wkraczają zatem elementy, które dla odbiorców poprzednich serii mogą być zaskakujące - seks, alkohol, wulgaryzmy, transfobia, zaburzenia psychiczne. Każdy z tych wątków - biorąc pod uwagę charakter serialu - wymaga, rzecz jasna, odpowiedniego kontekstu, backgroundu, zniuansowanej funkcji w fabule. Na szczęście scenarzyści to rozważna, empatyczna i, myślę, odpowiedzialna ekipa. Wiedzą, o czym piszą - i wiedzą, jak o tym pisać. Do spraw poważnych podchodzą z adekwatną powagą, do swoich bohaterów - ze zrozumieniem, a do widzów - niezależnie od ich wieku - z szacunkiem.



Szersza problematyka jest tym razem rozłożona również na pozostałe postacie, które otrzymują teraz więcej przestrzeni. Jednocześnie cała ta ewolucja nie narusza rdzenia tytułu, czyli centralnej historii miłosnej. To ona pozostaje najważniejsza.