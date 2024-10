"Heartstopper", sezon 4. - kiedy premiera? Czy będzie kontynuacja?

„Heartstopper” od Alice Oseman to queerowa seria komiksów o dojrzewaniu, młodzieńczej miłości i wszystkim tym, co jej towarzyszy. 1. sezon serialu Netfliksa przeniósł na ekrany 1. tom cyklu i spotkał się z bardzo, bardzo ciepłym odbiorem. I nic dziwnego - to niegłupia, czuła i pełna serca adaptacja, prawdziwa perła w swoim gatunku i jedna z najlepszych produkcji w historii streamingowego giganta.



3. sezon serialu, który trafił w październiku do biblioteki Netfliksa, zbiera równie dobre opinie, a zdaniem wielu (również moim) przebija wcześniejsze odsłony - jest też zdecydowanie dojrzalszy. Tytuł uplasował się na wysokim miejscu na liście TOP 10 najpopularniejszych seriali platformy w Polsce, a niecierpliwi fani już teraz wyglądają informacji o kontynuacji. Której potwierdzenie jest, rzecz jasna, jedynie formalnością.