Ulubiony serial fantasy Henry'ego Cavilla. Idealny na wakacje

Czy Henry Cavill zawsze dobrze dobiera projekty, w których bierze udział? Z pewnością nie - po zawieszeniu na kołku peleryny Supermana, aktor podjął kilka większych ról, m.in. w "Wiedźminie", "Mission: Impossible - Fallout", czy "Ministerstwie niebezpiecznych drani". Obecnie pracuje nad "Nieśmiertelnym", rebootem filmu z 1986 roku, w którym wciela się w główną rolę, Connora MacLeoda.

Henry Cavill uwielbia ten serial. Warto go zobaczyć

Cavill słynie z tego, że jest "geekiem", jeśli chodzi o różne produkty popkultury, zwłaszcza gdy mowa o grach. W trakcie prac nad "Wiedźminem" wykazywał sporą znajomość tego, co w nich zawarto, a teraz jest zaangażowany w tworzenie adaptacji "Warhammera". Prawdopodobnie trudno byłoby znaleźć większych zapalonych graczy wśród aktorów z tzw. mainstreamu, niż sam ex-Superman.

Kilka lat temu, w jednej z rozmów w BBC Radio 1, aktor przyznał, że swego czasu polecono mu obejrzenie "Arcane" - animowanego serialu fantasy z Netfliksa, emitowanego na platformie w latach 2021-24. Cavill powiedział, że zaczął oglądać go bez przerwy, nie mogąc się oderwać. Biorąc pod uwagę to, jak wielką popularnością na całym świecie cieszy się ta produkcja, nie powinno dziwić, że Henry został jednym z bardziej zagorzałych fanów.

Po dziś dzień serial ten uchodzi za jedno z największych osiągnięć platformy, zwłaszcza jeśli mowa o animowanych dziełach. Doczekał się on dwóch sezonów - każdy liczący po 9 odcinków. Akcja rozgrywa się w uniwersum znanym z jednej z najpopularniejszych gier na świecie - League of Legends. Za produkcję serialu odpowiedzialny jest tak Netflix, jak i Riot Games, które przyniosło światu "LoL", scenariusz do niego stworzyli zaś Christian Linke i Alex Yee.

Bohaterkami "Arcane" są Vi (Hailee Steinfeld) i Jinx (Ella Purnell), dwie siostry, mieszkające w różnych, choć walczących ze sobą miastach - bogatym Piltover i obskurnym Zaun. Gdy w pierwszym zostaje wynaleziona technologia pozwalająca śmiertelnikom kontrolować magiczną energię, a w drugim - substancja zamieniająca ludzi w potwory, napięcie między miastami rośnie, a rywalizacja - rozdziela rodziny i przyjaciół. Sytuacja prowadzi Vi i Jinx do walki po przeciwnych stronach konfliktu. Dla sympatyków historii o moralnych szarościach bohaterów i różnicach klasowych, to zdecydowanie jeden z najlepszych możliwych wyborów do oglądania.

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