Netflix dostarcza użytkownikom adrenaliny. Oto najlepsze filmy akcji na platformie

Tyler Rake to we współczesnym kinie akcji największy konkurent Johna Wicka. I nie chodzi tylko o to, że za obie serie odpowiadają kaskaderzy, którzy postanowili spróbować swoich sił za kamerą. Filmy Netfliksa również uwodzą odjechanymi scenami akcji. Można sobie narzekać na fabularną płytkość, ale jednak widowiskowość robi swoje. Szczególnie one-shoty, przyprawiające o zawroty głowy - trwają kolejno około 15 i 20 min. W ich trakcie dzieje się dosłownie wszystko i ogląda się to ze skraju kanapy.



