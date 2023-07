Najlepsze komedie w serwisie Netflix. Wybieramy 10 tytułów

Niewdzięczny jest często ten komediowy gatunek. Bo jak nie rozbawi, to znaczy, że mierny i nie warto w ogóle zapuszczać się w netfliksową bibliotekę, a już na pewno nie polecać dalej. I chyba zgodzimy się wszyscy, że Netflix nie zawsze pokazuje klasę, jeśli chodzi o produkcje komediowe i zazwyczaj trzeba kopać głębiej, aby dotrzeć do czegoś wartego uwagi albo zrezygnować z poszukiwań wrócić do rewatchowania starych, dobrych klasyków kina. Mimo to czasem nie dobry żart jest najważniejszy, a obserwowanie swoich ulubionych aktorów w zupełnie nowych rolach. Dlatego, czasem w akcie desperacji, a czasem po prostu w celu umilenia sobie leniwego popołudnia, warto zerknąć na to, jakie komedie są wśród widzów najwyżej oceniane i przede wszystkim do komedii się nie zrażać, bo ten gatunek ma swoje różne, specyficzne oblicza.