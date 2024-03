Netflix: najlepsze filmy 2024. Wybieramy najciekawsze tegoroczne produkcje

Pierwszy kwartał 2024 roku chyli się ku końcowi - które obrazy okazały się dotychczas najlepszymi filmami dodanymi do oferty Netfliksa? Póki co trudno mówić o tak dobrym starcie, jaki miał miejsce w roku poprzednim (propozycje serialowe są jak na razie znacznie ciekawsze), nie zmienia to jednak faktu, że i tym razem jest co oglądać.