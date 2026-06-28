Najlepsze filmy o II wojnie światowej. TOP 15 arcydzieł
O wojnie i koszmarze z nią związanym można opowiadać na bardzo wiele sposobów, co twórcy filmowi udowodnili na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Przedstawiamy najważniejsze filmy o II wojnie światowej.
Intensywne kino batalistyczne, krwawa masakra spod znaku "Johna Wicka", trudny do oglądania dramat, komedia. II wojna światowa jest zapisała się w historii ludzkości bardzo krwawo, jednak jak każde wydarzenie historyczne, jest potencjalnym obiektem inspiracji dla filmowców. Powyższe konwencje zostały przez nich użyte, by w ich ramach opowiedzieć o wojennych realiach. Postanowiliśmy wybrać najlepszą i najważniejszą zarazem pietnastkę.
Filmy o II wojnie światowej. TOP 15 tytułów
15. Sisu
- Rok produkcji: 2022
- Czas trwania: 91 minut
- Reżyser: Jalmari Helander
- Obsada: Jorma Tommila, Aksel Hennie, Jack Doolan, Mimosa Willamo
Zestawienie otwiera film, który zawstydza sobie podobne, jeśli chodzi o krwawe, intensywne i zarazem zabawne sceny. Akcja rozgrywa się pod koniec 1944 roku w Finlandii, gdzie Aatami Korpi (Tommila) szuka złota ze swoim koniem i psem na pustkowiach. Odkrywa bogate złoże i w związku z tym wyrusza do Rovaniemi. Mężczyzna zostaje zaczepiony przez oddział żołnierzy SS, którzy odkrywają jego sakwy pełne złota. Postanawiają go okraść i zabić, ale nie wiedzą z kim zadarli i sami giną. Wówczas rozpoczyna się pościg za Aatamim.
14. Shoah
- Rok produkcji: 1985
- Czas trwania: 566 minut
- Reżyser: Claude Lanzmann
Prawdę powiedziawszy, ten film nie zasługuje na to, by być na jakimkolwiek miejscu, by być traktowany jako składowa rankingu. "Shoah" to coś, co jest ponad takim myśleniem - ponad 9-godzinny film dokumentalny o Holokauście. Reżyser przeprowadza w nim wywiady ze świadkami Zagłady – Żydami, Polakami i Niemcami, pokazuje miejsca związane z Holokaustem w postaci terenów obozów koncentracyjnych i śmierci, torów kolejowych, miejsc, z których odbywały się deportacje. Co ciekawe, Lanzmann był wielokrotnie oskarżany o antypolonizm, a jego film pokazano w TVP w latach 80. w okrojonej, trzygodzinnej wersji. Umieściłem go tak nisko chyba głównie z powodu metrażu, który, umówmy się, mało kto potrafiłby przetrwać.
13. Wołyń
- Rok produkcji: 2016
- Czas trwania: 150 minut
- Reżyser: Wojciech Smarzowski
- Obsada: Michalina Łabacz, Arkadiusz Jakubik, Wasyl Wasylik, Jacek Braciak
Choć centralnym punktem filmu jest rzeź wołyńska, jednak nie da się o tych okolicznościach historycznych opowiadać bez wątku agresji ZSRR na Polskę, a także późniejszego ataku III Rzeszy na Związek Radziecki. Smarzowski opowiada historię Zosi Głowackiej (Łabacz), 17-latki zakochanej w swoim rówieśniku, Ukraińcu Petrze (Wasylik). Ojciec postanawia jednak wydać ją wbrew woli za bogatego polskiego gospodarza Macieja Skibę (Jakubik) wdowca z dwójką dzieci. Z biegiem czasu Zosia staje się naocznym świadkiem rosnących napięć, które prowadzą do nieuchronnej tragedii.
12. Jojo Rabbit
- Rok produkcji: 2019
- Czas trwania: 108 minut
- Reżyser: Taika Waititi
- Obsada: Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson, Taika Waititi
Da się przedstawić piekło wojny w formie komediowej, w której Taika Waititi jest przebrany za Hitlera i doradza głównemu bohaterowi? Da się, choć "Jojo Rabbit" nie jest tylko i wyłącznie komedią - ma w sobie sporo dramatycznych momentów. Jojo (Davis) jest członkiem Deustches Jungevolk, jeszcze młodszej wersji Hitlerjugend. Czuje się zafascynowany nazizmem oraz swoją możliwą przyszłą rolą w jego kształtowaniu. Z czasem odkrywa, że jego matka (Johansson) ukrywa na strychu żydowską dziewczynkę, Elsę (McKenzie). Relacja z nią sprawia, że chłopiec coraz mocniej kwestionuje swoje przekonania.
11. Dunkierka
- Rok produkcji: 2017
- Czas trwania: 106 minut
- Reżyser: Christopher Nolan
- Obsada: Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, Tom Hardy, Jack Lowden, Harry Styles, Kenneth Branagh
Choć w mojej ocenie nie jest to najlepszy film Nolana, daleko mu też do miana przeciętnego - reżyser znów dokonał lotu na sam szczyt, zwłaszcza, gdy mowa o aspektach technicznych. Akcja filmu rozgrywa się latem 1940 roku, gdy brytyjscy i francuscy żołnierze są przyparte przez wroga do morza i czekają, aż zostaną ewakuowani Dunkierki. Ewakuacją dowodzą komandor Bolton (Branagh) i pułkownik Winnant (James D'Arcy), podczas gdy szeregowi żołnierze próbują wydostać się z plaży. W tym samym czasie pan Dawson (Mark Rylance) decyduje się wyruszyć w niebezpieczny rejs, by za pomocą swojego jachtu wspomóc ewakuację. Do gry wchodzi też lotnicza eskadra na czele z Farrierem (Hardy), która ma osłonić wycofujących się żołnierzy.
10. Cienka czerwona linia
- Rok produkcji: 1998
- Czas trwania: 171 minut
- Reżyser: Terrence Malick
- Obsada: Sean Penn, Jim Caviezel, Nick Nolte, George Clooney
Wielkie kino wojenne, oparte na powieści Jamesa Jonesa o tym samym tytule. Akcja "Cienkiej czerwonej linii" rozgrywa się w 1942 roku, kiedy amerykańskie wojska, w ramach II wojny światowej, walczą, by wyprzeć Japończyków z Guadalcanal. Legendarnemu Malickowi udała się nie lada sztuka - mimo olbrzymiego współczynnika talentu i gwiazdorstwa w obsadzie sprawił, że żaden z aktorów nie wychodzi przed szereg - każdy jest składową bohatera zbiorowego. To wielkie dzieło, przypominające o brutalności i bezsensie wojny.
9. Syn Szawła
- Rok produkcji: 2015
- Czas trwania: 107 minut
- Reżyser: László Nemes
- Obsada: Géza Röhrig, Levente Molnár, Urs Rechn
Zaledwie drugi węgierski film, który otrzymał Oscara za najlepszy film międzynarodowy. Rozgrywa się w oświęcimskim obozie zagłady, w 1944 roku. Szaweł (Geza Rohrig, "Wielki Marty") jest członkiem Sonderkommando złożonego z żydowskich więźniów wybranych do pracy przy komorze gazowej i obsłudze krematorium. Na przekór obozowej rzeczywistości i jej prawidłom, robi wszystko, by móc pochować chłopca, którego bierze za swojego syna.
8. Na Zachodzie bez zmian
- Rok produkcji: 2022
- Czas trwania: 148 minut
- Reżyser: Edward Berger
- Obsada: Felix Kammerer, Albrecht Schuch, Aaron Hilmer, Daniel Brühl
Wiem, że technicznie rzecz biorąc nie jest to film o II wojnie światowej, a o I. Mimo wszystko uważam, że nie ma współczesnego kina okołowojennego bez tego tytułu, więc na potrzeby zestawienia załóżmy, że znajduje się tu on w ramach "dzikiej karty". Choć Edward Berger był obecny w branży już wcześniej, to właśnie adaptacja Remarque'a przyniosła mu awans do światowej czołówki reżyserów. W "Na Zachodzie bez zmian" opowiada historię Paula (Kammerer) - młodego chłopaka, który jest entuzjastycznie nastawiony do wyjazdu na front. Euforia z czasem jednak przeradza się w przerażenie, strach i desperackie pragnienie uwolnienia się z tego koszmaru.
7. Upadek
- Rok produkcji: 2004
- Czas trwania: 156 minut
- Reżyser: Oliver Hirschbiegel
- Obsada: Bruno Ganz, Alexandra Maria Lara, Corinna Harfouch, Ulrich Matthes
Hirschbiegel portretuje ostatnie dni życia nazistowskiego przywódcy, Adolfa Hitlera. Akcja "Upadku" rozpoczyna się w kwietniu 1945 roku, kiedy Hitler (znakomity Ganz) wraz ze swoimi najbliższymi współpracownikami ukrywa się w bunkrze. Towarzyszą mu jego najbardziej zaufani współpracownicy - minister propagandy Joseph Goebbels (Matthes) oraz sekretarka Traudl Junge (Lara).
6. Życie jest piękne
- Rok produkcji: 1997
- Czas trwania: 116 minut
- Reżyser: Roberto Benigni
- Obsada: Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Giorgio Cantarini
Włoska, w pełni autorska produkcja Roberta Benigniego (reżysera, współscenarzysty i odtwórcy głównej roli), która wzbudziła kontrowersje na całym świecie. Guido Orefice (Benigni) jest Włochem, który początkowo cieszy się szczęśliwym, wspólnym życiem ze swoją żoną Dorą (Braschi) i synkiem Giosue (Cantarini). Ze względu na wybuch wojny i żydowskie pochodzenie, Guido wraz z synem trafiają do obozu. Mężczyzna, aby chronić chłopca przed zrozumieniem tragedii, która ma miejsce, wmawia mu, że ich nowa rzeczywistość jest fikcyjna i znajdują się w miejscu, w którym odbywa się ważna gra.
5. Szeregowiec Ryan
- Rok produkcji: 1998
- Czas trwania: 169 minut
- Reżyser: Steven Spielberg
- Obsada: Tom Hanks, Matt Damon, Tom Sizemore, Edward Burns
Absolutna czołówka filmów Stevena Spielberga i dzieło, które nieznacznie ominęło podium tego zestawienia. Legendarny reżyser wielokrotnie udowadniał swoją zręczność w pokazywaniu historycznych realiów. Momentem, w którym rozgrywa się akcja "Szeregowca Ryana", jest operacja Overlord, polegająca na lądowaniu dowodzonych przez kapitana Millera (Hanks) alianckich sił w Normandii. Generał George Marshall, przebywający w Waszyngtonie, dowiaduje się, że w ciągu ostatniego tygodnia trzech z czterech synów rodziny Ryan zginęło w akcji, a czwarty syn, tytułowy żołnierz (Damon), jest gdzieś w Normandii. Miller dostaje rozkaz organizacji misji ratunkowej z zadaniem odnalezienia żołnierza.
4. Strefa interesów
- Rok produkcji: 2023
- Czas trwania: 105 minut
- Reżyser: Jonathan Glazer
- Obsada: Christian Friedel, Sandra Hüller, Johann Karthaus, Ralph Herforth
Głównymi bohaterami filmu są Rudolf (Friedel) i Hedwig (Hüller) Hössowie. Każde z nich - razem i osobno - ma swoją funkcję w małym systemie, który stworzył się tuż za murami obozu koncentracyjnego. Rudolfa, komendanta obozu, obserwujemy zarówno w trakcie pielęgnowania przez niego życia rodzinnego, jak i mierzenia się z nowymi obowiązkami w pracy. Podobnie sprawa ma się z Hedwig, z wielkim zaangażowaniem aranżującą swój mały raj na ziemi. Nie brzmi to jak opis filmu, który dotyka najgorszego zła, jakie kiedykolwiek przydarzyło się ludzkości, ale Jonathan Glazer wie co robi i osiąga niesamowity efekt.
3. Bękarty wojny
- Rok produkcji: 2009
- Czas trwania: 153 minuty
- Reżyser: Quentin Tarantino
- Obsada: Brad Pitt, Christoph Waltz, Mélanie Laurent, Diane Kruger, Michael Fassbender
Możliwe, że najlepszy film, jaki nakręcił w swojej bogatej karierze Quentin Tarantino. Nazistowski pułkownik, Hans Landa (niesamowity Waltz) dokonuje egzekucji rodziny Shosanny Dreyfus (Laurent). Kobiecie, będącej świadkiem tego zdarzenia, udaje się uciec do Paryża, przyjąć nową tożsamość i zmienić swoje życie - nie zapomina jednak o krzywdzie, którą jej wyrządzono. W tym samym czasie porucznik Aldo Raine (Pitt) organizuje specjalny oddział żydowskich żołnierzy, którzy mają dokonywać aktów zemsty na nazistach.
2. Pianista
- Rok produkcji: 2002
- Czas trwania: 150 minut
- Reżyser: Roman Polański
- Obsada: Adrien Brody, Thomas Kretschmann, Emilia Fox, Frank Finlay
Nie ma rozmowy o kinie poświęconym II wojnie światowej bez "Pianisty" Polańskiego. Polski reżyser przeniósł na wielki ekran losy Władysława Szpilmana (Brody) - polskiego pianisty i kompozytora żydowskiego pochodzenia, który próbuje znosić rzeczywistość getta i przeżyć w okupowanej Warszawie. Udaje mu się uciec przed wywózką do obozu, a jego życie od tego momentu staje się niekończącą walką o życie i ucieczką, w trakcie której natrafia na kapitana Wehrmachtu.
1. Lista Schindlera
- Rok produkcji: 1993
- Czas trwania: 195 minut
- Reżyser: Steven Spielberg
- Obsada: Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes, Caroline Goodall
Jeden z najbardziej wstrząsających filmów i - moim zdaniem - zasłużony zwycięzca zestawienia najlepszych filmów o II wojnie światowej, będący polem do pokazania niezwykłych aktorskich umiejętności ze strony Liama Neesona i okrutnie okradzionego z wygranej Oscara za drugi plan Ralpha Fiennesa w roli przerażającego Amona Gotha. Oskar Schindler (Neeson), niemiecki przedsiębiorca, który zakłada w Krakowie fabrykę. Schindler, widząc pogarszającą się sytuację Żydów i postępujące nazistowskie plany unicestwienia tej ludności, decyduje się uratować choć niektórych i wykupić ich jako pracowników do swojej fabryki.
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