Najlepsze filmy o II wojnie światowej. TOP 15 arcydzieł

Intensywne kino batalistyczne, krwawa masakra spod znaku "Johna Wicka", trudny do oglądania dramat, komedia. II wojna światowa jest zapisała się w historii ludzkości bardzo krwawo, jednak jak każde wydarzenie historyczne, jest potencjalnym obiektem inspiracji dla filmowców. Powyższe konwencje zostały przez nich użyte, by w ich ramach opowiedzieć o wojennych realiach. Postanowiliśmy wybrać najlepszą i najważniejszą zarazem pietnastkę.

REKLAMA

Filmy o II wojnie światowej. TOP 15 tytułów

REKLAMA

15. Sisu

Rok produkcji: 2022

Czas trwania: 91 minut

Reżyser: Jalmari Helander

Obsada: Jorma Tommila, Aksel Hennie, Jack Doolan, Mimosa Willamo

Zestawienie otwiera film, który zawstydza sobie podobne, jeśli chodzi o krwawe, intensywne i zarazem zabawne sceny. Akcja rozgrywa się pod koniec 1944 roku w Finlandii, gdzie Aatami Korpi (Tommila) szuka złota ze swoim koniem i psem na pustkowiach. Odkrywa bogate złoże i w związku z tym wyrusza do Rovaniemi. Mężczyzna zostaje zaczepiony przez oddział żołnierzy SS, którzy odkrywają jego sakwy pełne złota. Postanawiają go okraść i zabić, ale nie wiedzą z kim zadarli i sami giną. Wówczas rozpoczyna się pościg za Aatamim.

REKLAMA

14. Shoah

Rok produkcji: 1985

Czas trwania: 566 minut

Reżyser: Claude Lanzmann

Prawdę powiedziawszy, ten film nie zasługuje na to, by być na jakimkolwiek miejscu, by być traktowany jako składowa rankingu. "Shoah" to coś, co jest ponad takim myśleniem - ponad 9-godzinny film dokumentalny o Holokauście. Reżyser przeprowadza w nim wywiady ze świadkami Zagłady – Żydami, Polakami i Niemcami, pokazuje miejsca związane z Holokaustem w postaci terenów obozów koncentracyjnych i śmierci, torów kolejowych, miejsc, z których odbywały się deportacje. Co ciekawe, Lanzmann był wielokrotnie oskarżany o antypolonizm, a jego film pokazano w TVP w latach 80. w okrojonej, trzygodzinnej wersji. Umieściłem go tak nisko chyba głównie z powodu metrażu, który, umówmy się, mało kto potrafiłby przetrwać.

REKLAMA

13. Wołyń

Rok produkcji: 2016

Czas trwania: 150 minut

Reżyser: Wojciech Smarzowski

Obsada: Michalina Łabacz, Arkadiusz Jakubik, Wasyl Wasylik, Jacek Braciak

Choć centralnym punktem filmu jest rzeź wołyńska, jednak nie da się o tych okolicznościach historycznych opowiadać bez wątku agresji ZSRR na Polskę, a także późniejszego ataku III Rzeszy na Związek Radziecki. Smarzowski opowiada historię Zosi Głowackiej (Łabacz), 17-latki zakochanej w swoim rówieśniku, Ukraińcu Petrze (Wasylik). Ojciec postanawia jednak wydać ją wbrew woli za bogatego polskiego gospodarza Macieja Skibę (Jakubik) wdowca z dwójką dzieci. Z biegiem czasu Zosia staje się naocznym świadkiem rosnących napięć, które prowadzą do nieuchronnej tragedii.

REKLAMA

12. Jojo Rabbit

Rok produkcji: 2019

Czas trwania: 108 minut

Reżyser: Taika Waititi

Obsada: Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson, Taika Waititi

Da się przedstawić piekło wojny w formie komediowej, w której Taika Waititi jest przebrany za Hitlera i doradza głównemu bohaterowi? Da się, choć "Jojo Rabbit" nie jest tylko i wyłącznie komedią - ma w sobie sporo dramatycznych momentów. Jojo (Davis) jest członkiem Deustches Jungevolk, jeszcze młodszej wersji Hitlerjugend. Czuje się zafascynowany nazizmem oraz swoją możliwą przyszłą rolą w jego kształtowaniu. Z czasem odkrywa, że jego matka (Johansson) ukrywa na strychu żydowską dziewczynkę, Elsę (McKenzie). Relacja z nią sprawia, że chłopiec coraz mocniej kwestionuje swoje przekonania.

REKLAMA

11. Dunkierka

Rok produkcji: 2017

Czas trwania: 106 minut

Reżyser: Christopher Nolan

Obsada: Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, Tom Hardy, Jack Lowden, Harry Styles, Kenneth Branagh

Choć w mojej ocenie nie jest to najlepszy film Nolana, daleko mu też do miana przeciętnego - reżyser znów dokonał lotu na sam szczyt, zwłaszcza, gdy mowa o aspektach technicznych. Akcja filmu rozgrywa się latem 1940 roku, gdy brytyjscy i francuscy żołnierze są przyparte przez wroga do morza i czekają, aż zostaną ewakuowani Dunkierki. Ewakuacją dowodzą komandor Bolton (Branagh) i pułkownik Winnant (James D'Arcy), podczas gdy szeregowi żołnierze próbują wydostać się z plaży. W tym samym czasie pan Dawson (Mark Rylance) decyduje się wyruszyć w niebezpieczny rejs, by za pomocą swojego jachtu wspomóc ewakuację. Do gry wchodzi też lotnicza eskadra na czele z Farrierem (Hardy), która ma osłonić wycofujących się żołnierzy.

10. Cienka czerwona linia

Rok produkcji: 1998

Czas trwania: 171 minut

Reżyser: Terrence Malick

Obsada: Sean Penn, Jim Caviezel, Nick Nolte, George Clooney

Wielkie kino wojenne, oparte na powieści Jamesa Jonesa o tym samym tytule. Akcja "Cienkiej czerwonej linii" rozgrywa się w 1942 roku, kiedy amerykańskie wojska, w ramach II wojny światowej, walczą, by wyprzeć Japończyków z Guadalcanal. Legendarnemu Malickowi udała się nie lada sztuka - mimo olbrzymiego współczynnika talentu i gwiazdorstwa w obsadzie sprawił, że żaden z aktorów nie wychodzi przed szereg - każdy jest składową bohatera zbiorowego. To wielkie dzieło, przypominające o brutalności i bezsensie wojny.

9. Syn Szawła

Rok produkcji: 2015

Czas trwania: 107 minut

Reżyser: László Nemes

Obsada: Géza Röhrig, Levente Molnár, Urs Rechn

Zaledwie drugi węgierski film, który otrzymał Oscara za najlepszy film międzynarodowy. Rozgrywa się w oświęcimskim obozie zagłady, w 1944 roku. Szaweł (Geza Rohrig, "Wielki Marty") jest członkiem Sonderkommando złożonego z żydowskich więźniów wybranych do pracy przy komorze gazowej i obsłudze krematorium. Na przekór obozowej rzeczywistości i jej prawidłom, robi wszystko, by móc pochować chłopca, którego bierze za swojego syna.

8. Na Zachodzie bez zmian

Rok produkcji: 2022

Czas trwania: 148 minut

Reżyser: Edward Berger

Obsada: Felix Kammerer, Albrecht Schuch, Aaron Hilmer, Daniel Brühl

Wiem, że technicznie rzecz biorąc nie jest to film o II wojnie światowej, a o I. Mimo wszystko uważam, że nie ma współczesnego kina okołowojennego bez tego tytułu, więc na potrzeby zestawienia załóżmy, że znajduje się tu on w ramach "dzikiej karty". Choć Edward Berger był obecny w branży już wcześniej, to właśnie adaptacja Remarque'a przyniosła mu awans do światowej czołówki reżyserów. W "Na Zachodzie bez zmian" opowiada historię Paula (Kammerer) - młodego chłopaka, który jest entuzjastycznie nastawiony do wyjazdu na front. Euforia z czasem jednak przeradza się w przerażenie, strach i desperackie pragnienie uwolnienia się z tego koszmaru.

7. Upadek

Rok produkcji: 2004

Czas trwania: 156 minut

Reżyser: Oliver Hirschbiegel

Obsada: Bruno Ganz, Alexandra Maria Lara, Corinna Harfouch, Ulrich Matthes

Hirschbiegel portretuje ostatnie dni życia nazistowskiego przywódcy, Adolfa Hitlera. Akcja "Upadku" rozpoczyna się w kwietniu 1945 roku, kiedy Hitler (znakomity Ganz) wraz ze swoimi najbliższymi współpracownikami ukrywa się w bunkrze. Towarzyszą mu jego najbardziej zaufani współpracownicy - minister propagandy Joseph Goebbels (Matthes) oraz sekretarka Traudl Junge (Lara).

6. Życie jest piękne

Rok produkcji: 1997

Czas trwania: 116 minut

Reżyser: Roberto Benigni

Obsada: Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Giorgio Cantarini

Włoska, w pełni autorska produkcja Roberta Benigniego (reżysera, współscenarzysty i odtwórcy głównej roli), która wzbudziła kontrowersje na całym świecie. Guido Orefice (Benigni) jest Włochem, który początkowo cieszy się szczęśliwym, wspólnym życiem ze swoją żoną Dorą (Braschi) i synkiem Giosue (Cantarini). Ze względu na wybuch wojny i żydowskie pochodzenie, Guido wraz z synem trafiają do obozu. Mężczyzna, aby chronić chłopca przed zrozumieniem tragedii, która ma miejsce, wmawia mu, że ich nowa rzeczywistość jest fikcyjna i znajdują się w miejscu, w którym odbywa się ważna gra.

5. Szeregowiec Ryan

Rok produkcji: 1998

Czas trwania: 169 minut

Reżyser: Steven Spielberg

Obsada: Tom Hanks, Matt Damon, Tom Sizemore, Edward Burns

Absolutna czołówka filmów Stevena Spielberga i dzieło, które nieznacznie ominęło podium tego zestawienia. Legendarny reżyser wielokrotnie udowadniał swoją zręczność w pokazywaniu historycznych realiów. Momentem, w którym rozgrywa się akcja "Szeregowca Ryana", jest operacja Overlord, polegająca na lądowaniu dowodzonych przez kapitana Millera (Hanks) alianckich sił w Normandii. Generał George Marshall, przebywający w Waszyngtonie, dowiaduje się, że w ciągu ostatniego tygodnia trzech z czterech synów rodziny Ryan zginęło w akcji, a czwarty syn, tytułowy żołnierz (Damon), jest gdzieś w Normandii. Miller dostaje rozkaz organizacji misji ratunkowej z zadaniem odnalezienia żołnierza.

REKLAMA

4. Strefa interesów

Rok produkcji: 2023

Czas trwania: 105 minut

Reżyser: Jonathan Glazer

Obsada: Christian Friedel, Sandra Hüller, Johann Karthaus, Ralph Herforth

Głównymi bohaterami filmu są Rudolf (Friedel) i Hedwig (Hüller) Hössowie. Każde z nich - razem i osobno - ma swoją funkcję w małym systemie, który stworzył się tuż za murami obozu koncentracyjnego. Rudolfa, komendanta obozu, obserwujemy zarówno w trakcie pielęgnowania przez niego życia rodzinnego, jak i mierzenia się z nowymi obowiązkami w pracy. Podobnie sprawa ma się z Hedwig, z wielkim zaangażowaniem aranżującą swój mały raj na ziemi. Nie brzmi to jak opis filmu, który dotyka najgorszego zła, jakie kiedykolwiek przydarzyło się ludzkości, ale Jonathan Glazer wie co robi i osiąga niesamowity efekt.

REKLAMA

3. Bękarty wojny

Rok produkcji: 2009

Czas trwania: 153 minuty

Reżyser: Quentin Tarantino

Obsada: Brad Pitt, Christoph Waltz, Mélanie Laurent, Diane Kruger, Michael Fassbender

Możliwe, że najlepszy film, jaki nakręcił w swojej bogatej karierze Quentin Tarantino. Nazistowski pułkownik, Hans Landa (niesamowity Waltz) dokonuje egzekucji rodziny Shosanny Dreyfus (Laurent). Kobiecie, będącej świadkiem tego zdarzenia, udaje się uciec do Paryża, przyjąć nową tożsamość i zmienić swoje życie - nie zapomina jednak o krzywdzie, którą jej wyrządzono. W tym samym czasie porucznik Aldo Raine (Pitt) organizuje specjalny oddział żydowskich żołnierzy, którzy mają dokonywać aktów zemsty na nazistach.

REKLAMA

2. Pianista

Rok produkcji: 2002

Czas trwania: 150 minut

Reżyser: Roman Polański

Obsada: Adrien Brody, Thomas Kretschmann, Emilia Fox, Frank Finlay

Nie ma rozmowy o kinie poświęconym II wojnie światowej bez "Pianisty" Polańskiego. Polski reżyser przeniósł na wielki ekran losy Władysława Szpilmana (Brody) - polskiego pianisty i kompozytora żydowskiego pochodzenia, który próbuje znosić rzeczywistość getta i przeżyć w okupowanej Warszawie. Udaje mu się uciec przed wywózką do obozu, a jego życie od tego momentu staje się niekończącą walką o życie i ucieczką, w trakcie której natrafia na kapitana Wehrmachtu.

REKLAMA

1. Lista Schindlera

Rok produkcji: 1993

Czas trwania: 195 minut

Reżyser: Steven Spielberg

Obsada: Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes, Caroline Goodall

Jeden z najbardziej wstrząsających filmów i - moim zdaniem - zasłużony zwycięzca zestawienia najlepszych filmów o II wojnie światowej, będący polem do pokazania niezwykłych aktorskich umiejętności ze strony Liama Neesona i okrutnie okradzionego z wygranej Oscara za drugi plan Ralpha Fiennesa w roli przerażającego Amona Gotha. Oskar Schindler (Neeson), niemiecki przedsiębiorca, który zakłada w Krakowie fabrykę. Schindler, widząc pogarszającą się sytuację Żydów i postępujące nazistowskie plany unicestwienia tej ludności, decyduje się uratować choć niektórych i wykupić ich jako pracowników do swojej fabryki.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Czytaj więcej na Spider's Web:

REKLAMA

Ładowanie...

Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.