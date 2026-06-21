Ideał kina rozrywkowego w HBO Max. Ależ obsada

Mówi się, że póki co jednym z najmocniejszych (pod kątem potencjału na nagrody) tytułów 2026 roku jest "Projekt Hail Mary". Nie powinno to nikogo dziwić - oprócz wizualnej perfekcji, aktorskim fundamentem tego filmu jest wyborna kreacja Ryana Goslinga. Prawdę powiedziawszy, nie potrafię sobie przypomnieć jego roli, którą uznałbym za przynajmniej przeciętną. Podobnie zresztą jest w "Kaskaderze", gdzie daje z siebie wszystko i to widać.

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Kaskader w HBO Max. Doskonała rozrywka z Ryanem Goslingiem

Colt Seavers (Ryan Gosling), to absolutny hollywoodzki fachura, dla którego podpalenie, ryzykowne skoki, dachowanie, rzucenie o ścianę (i wszystkie inne sceny wymagające nadludzkiej wytrzymałości) to czynności wykonywane porównywalnie często, co dla przeciętnego Kowalskiego wyjście do sklepu po bułki. Gdy wydaje się że wszystko jest super, a relacja z operatorką Jody (Emily Blunt) kwitnie, dochodzi do wypadku, wykluczającego Colta z dotychczasowej rzeczywistości. Jak się okazuje, nie na długo, bowiem okazuje się być jedyną nadzieją na uratowanie debiutanckiego filmu Jody, którego główny aktor nagle zaginął.

"Kaskader" to kino dokładnie takie, na jakie wygląda w zwiastunach - i jest to komplement. Odpowiada za nie David Leitch, specjalizujący się w tzw. "kinie energicznym", które zwykle jest rozrywkowym spektaklem, jednocześnie nieopierającym się wyłącznie na efekciarstwie. Leitch odpowiada m.in. za filmy o Johnie Wicku (jako producent wykonawczy), "Bullet Train", "Deadpool 2", "Atomic Blonde" (wszystkie wymienione jako reżyser) i wie, z czym się je ten typ kinowej rozrywki.

Stworzył pełną akcji, smaczków i nawiązań komedię, która udanie funkcjonuje jako hołd dla kaskaderskiego fachu. To znakomity, dwugodzinny, wypełniony świetną muzyką i karkołomnymi inscenizacjami filmowy wyraz szacunku dla tytułowych stuntmanów, wyręczających aktorów w bardziej wymagających scenach, użyczających filmowi swojego zdrowia i ciała, których się pomija przy zaszczytach laurach i o których się mówi nieproporcjonalnie (do ich pracy) mało. Co ciekawe - sam reżyser jest byłym kaskaderem, dublerem takich gwiazd jak Brad Pitt czy Jean-Claude van Damme.

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Sama intryga zawarta w fabule jest pozbawiona nadmiernej zawiłości. To dzieło emanujące luzem, frajdą, lecz co najważniejsze: niezatracające - pośród neonowo-piaskowych kolorów, widowiskowo nakręconych scen akcji, dziesiątek nawiązań do wielkich kinowych dzieł - serca i autentyzmu. Gosling po raz kolejny udowadnia, że jest doskonałym aktorem zarówno w wersji dramatycznej, jak i tej dostarczającej śmiech i rozrywkę. Ten film daje przestrzeń przede wszystkim na tę drugą odsłonę, a Gosling cudownie korzysta z szansy na rozbawienie widza. Poza nim jednak też istnieje na ekranie życie - tworzy świetny duet z Emily Blunt, a Aaron Taylor-Johnson i Hannah Waddingham udanie uzupełniają drugi plan.

"Kaskader" to dzieło przede wszystkim rozrywkowe, przypominające o tym, jaką X Muza potrafi dawać frajdę - zarówno z perspektywy widza, jak i osoby będącej wewnątrz branży. Nie jest perfekcyjne fabularnie, ale spełnia obietnicę dobrego, zabawnego, odprężąjącego, niepozbawionego dramatyzmu, a momentami nawet całkiem epickiego, kina.

"Kaskader" od 19 czerwca w HBO Max.

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.