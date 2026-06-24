Breslau dostanie 2. sezon? Disney właśnie podjął decyzję

Centralną postacią "Breslau" jest Franz Podolsky (Tomasz Schuchardt) - gliniarz, który właśnie doprowadził do zamknięcia wielokrotnego mordercy dzieci. Na tym jednak nie koniec - wiedząc o tym, że realnie czeka go odsiadka w alpejskim kurorcie, decyduje się wymierzyć samosąd. Ta decyzja zdaje się być przyczyną nadchodzącego zawodowego upadku Franza, ale wkrótce okazuje się, że los daje mu jeszcze jedną szansę. W luksusowym hotelu ginie jeden z żydowskich sportowców. Podolsky dostaje zadanie - jak najszybciej rozwiązać sprawę. Sprawa jest rzeczywiście pilna, bowiem w Breslau zaraz odbędą się igrzyska, mające dowieść siły III Rzeszy. Nad tym, by tak się stało, czuwa szef SS na Dolnym Śląsku, Johan Holtz (Ireneusz Czop).

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Breslau powróci do Disney+. Co wiemy o 2. sezonie serialu?

"Breslau" dość solidnie wpisało się w oczekiwania publiczności. Otrzymaliśmy mroczny, nieunikający trudnych tematów kryminał, wpasowujący się w czasy, gdy stolica Dolnego Śląska znajdowała się pod wpływami nazistowskich władz. Połączenie kryminalnej konwencji, osobistych rozterek głównego bohatera i rozgrywek politycznych mających miejsce w najbardziej zbrodniczej epoce w historii okazało się dość udane, choć niepozbawione defektów.

Na całe szczęście twórcy serialu będą mieli okazję do kontynuowania tego, co dobre i naprawienia tego, co im wcześniej nie wyszło. Z informacji, które otrzymaliśmy na konferencji prasowej Disneya, wynika, że "Breslau" doczeka się 2. sezonu. To dobra wiadomość dla fanów tej produkcji, ale również dla mieszkańców Wrocławia, których miasto znów zostanie pokazane na dużej platformie streamingowej.

Póki co o samej fabule 2. sezonu "Breslau" wiadomo stosunkowo niewiele. Według informacji ogłoszonych na powyższym wydarzeniu, Franz Podolsky miał zapłacić cenę za swoje czyny i w 2. sezonie wychodzi z więzienia. Śledztwo, które będzie prowadził, może go albo zniszczyć, albo uratować. Oczywiście w główną rolę ponownie wcieli się Tomasz Schuchardt, a w kontynuacji ponownie spotkamy się też z Erwinem Benkiem, granym przez Adama Bobika, a także Leopoldem Barensem (w tej roli Przemysław Bluszcz). To jedyne na ten moment potwierdzone powroty - a oprócz wspomnianych aktorów, skład obsady zasilą nowe twarze.

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Więcej informacji na temat 2. sezonu "Breslau" wkrótce.



Na wspomnianej konferencji prócz 2. sezonu "Breslau" Disney+ zapowiedział jeszcze dwie inne produkcje z naszego kraju. Zamówił bowiem w Polsce komediodramat pod roboczym tytułem "Wszystko pod kontrolą". Opowiada on o młodej kobiecie, pragnącej stać się lepszą wersją siebie, której plan za sprawą niespodziewanego wydarzenia nabiera realnych kształtów. Drugim z rodzimych projektów jest "Gra" - mroczny thriller, w którym ekscytująca przygoda zmienia się w walkę o przetrwanie, gdy grupa nieznajomych staje w obliczu zagrożenia w samym środku lasu.

Na ten moment nie ujawniono dalszych szczegółów nadchodzących seriali.

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.