Indiana Jones wraca. Harrison Ford z hołdem dla serii

"Indiana Jones i artefakt przeznaczenia", czyli piąta część serii o słynnym archeologu i poszukiwaczu przygód, miała być finałową odsłoną serii. Podkreślał to przy okazji premiery James Mangold, reżyser najnowszego filmu. Nie da się jednak ukryć, że fani wciąż tęsknią za Harrisonem Fordem w roli Indiany Jonesa i chcieliby więcej. Disney wziął te prośby pod uwagę, a odtwórca głównej roli ogłosił to w najnowszej zapowiedzi. Nie będzie to niestety film, ale inne wyjątkowe przeżycie.

Harrison Ford ponownie jako Indiana Jones w Walt Disney World

Indiana Jones wraca za sprawą nadchodzącej atrakcji w Animal Kingdom w Walt Disney World. W ulokowanym w Orlando parku rozrywki będzie można skorzystać z nowej atrakcji "Indiana Jones i mit Nefrytowego Węża", gdzie będzie pojawi się animatroniczny model walcznego archeologa. Ogłosił to sam Ford w krótkiej zapowiedzi:

Cześć, D23. Dziękuję za udział we wszystkich przygodach Indiany Jonesa. Wkrótce nadejdzie czas na jego kolejną przejażdżkę i z przyjemnością informuję, że po raz pierwszy w historii jestem prawdziwym modelem animatronika Indiany Jonesa - w tym również boję się węży. Nie mogę się doczekać, aż zobaczycie jego kolejną epicką przygodę. Wkrótce pojawię się w Walt Disney World - zapowiedział.

Fani zareagowali na tę wiadomość z entuzjazmem, podkreślając, że dzięki tej atrakcji Ford będzie żył wiecznie. Ci, którzy nie będą mogli zobaczyć nowej atrakcji w Orlando, już za kilka dni będą mogli obejrzeć cały proces jej powstawania na Disney+. Wszystko za sprawą filmu dokumentalnego "Disney Worldbuilders", który ukaże się na platformie 20 sierpnia.

Niewykluczone, że Indiana Jones powróci, ale niestety mało prawdopodobne, by ponownie wcielił się w niego 84-letni Ford. Latem ubiegłego roku pojawiła się niepotwierdzona informacja, że Lucasfilm wciąż chce eksplorować świat archeologa i być może studio podejmie się stworzenia pełnego rebootu serii.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Czytaj więcej w Spider's Web:

Ładowanie...