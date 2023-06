Indiany Jonesa o wiek się nie pyta. "Artefakt przeznaczenia" to udany epilog serii

Tak, postać Heleny to próba wtłoczenia do serii świeżej krwi. Wychodzi to znacznie lepiej niż z Muttem Williamsem w "Królestwie Kryształowej Czaszki", bo ona nie próbuje wypełniać butów archeologa, tylko szuka własnej ścieżki. Chociaż zachowuje jego zadziorność, chęć czynienia dobra, zamienia na pazerność. Do tego w fabule sprawdza się raczej w roli Marion z "Poszukiwaczy zaginionej Arki", tylko nie daje zamknąć się w klatce damulki w opałach i pretekstu do serwowania kolejnych żartów opartych na stereotypach płciowych. Ba, chętnie przejmuje inicjatywę, przez co momentami Indiana Jones wydaje się wręcz jej pomagierem. Ale spokojnie: to nie jest requel w stylu "Top Gun: Maverick", w którym nostalgia działa w służbie pokoleniowej sztafety. Nie wygląda to, jakby Ford namaszczał Phoebe Waller-Bridge na swoją następczynię, aby seria mogła trwać bez niego.