Johnny Depp mówi, czy wróci do Piratów z Karaibów. Nawet nie chce alpak

W 2022 roku podczas procesu, który Johnny Depp wytoczył swojej byłej małżonce Amber Heard o zniesławienie, prawnik aktora zapytał go, czy wróciłby do roli Jacka Sparrowa, gdyby Disney zaoferował mu 300 mln dol. i milion alpak. Gwiazdor odpowiedział wtedy, że nawet w takiej sytuacji nie zagrałby ponownie w "Piratach z Karaibów". Od tamtej pory minęło jednak sporo czasu i wiele się zmieniło.

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Już od lat fani jasno i głośno mówią, że "Piraci z Karaibów" bez Johnny'ego Deppa nie mają sensu. Bez niego nie wyobrażają sobie kolejnej części hitowej serii. I choć początkowo powrót aktora do roli Jacka Sparrowa był wykluczony, z czasem producent Jerry Bruckheimer zaczął ostrożnie mówić, że w przyszłości gwiazdor mógłby ponownie wcielić się w kultową postać.

Piraci z Karaibów - czy Johnny Depp powróci?

Ze strony samego zainteresowanego wciąż jednak nie było zainteresowania "Piratami z Karaibów". Uraza do Disneya wydawała się zbyt silna, żeby Johnny Depp mógł kiedykolwiek jeszcze zagrać Jacka Sparrowa. Nic na ten temat nie mówił. Aż do teraz.

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O ile jeszcze jakiś czas temu Johnny Depp był wyklęty w Hollywood, o tyle po wygranym procesie z Amber Heard stopniowo wraca do łask. Ostatnio zagrał w "Ebenezerze Scrooge'u. Opowieści wigilijnej", która za chwilę ma trafić do kin. Promując film udzielił wywiadu Entertainment Weekly. Został przy tym zapytany o powrót do roli Jacka Sparrowa. Oto co odpowiedział:

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Gdyby wszystko było jak trzeba, gdyby chcieli skończyć "Piratów..." jak należy... to jedyne czego bym chciał, to pomóc im pożegnać się z serią w lepszy sposób. Jutro mógłbym ruszyć do pracy z Jerrym Bruckheimerem nad czymkolwiek. Nie ma to znczenia... Jeśli to Jerry, ufam mu.

Piraci z Karaibów 6 - czy Johnny Depp zagra Jacka Sparrowa?

Z wypowiedzi Johnny'ego Deppa jasno wynika, że byłby gotowy ponownie wcielić się w Jacka Sparrowa, o ile scenariusz spełniałby jego oczekiwania i w projekt zaangażowany byłby Jerry Bruckheimer. A tak się akurat składa, że producent już jakiś czas temu mówił o pracach nad szóstą częścią "Piratów z Karaibów".

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Według wypowiedzi Jerry'ego Bruckheimera z sierpnia tego roku prace nad "Piratami z Karaibów 6" są na bardzo wczesnym etapie. Producent przyznał wtedy, że nie tylko powstaje scenariusz, ale trwają też rozmowy z Johnnym Deppem. Być może więc aktorowi rzeczywiście uda się jeszcze godnie pożegnać Jacka Sparrowa.

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