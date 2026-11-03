Johnny Depp mówi, czy wróci do Piratów z Karaibów. Nawet nie chce alpak
Podczas głośnego procesu z Amber Heard gwiazdor "Piratów z Karaibów" stwierdził, że za nic w świecie nie wróciłby do roli Jacka Sparrowa. Teraz Johnny Depp ma nieco inną perspektywę. Mówi, co musiałoby się stać, aby ponownie wcielił się w kultową postać.
W 2022 roku podczas procesu, który Johnny Depp wytoczył swojej byłej małżonce Amber Heard o zniesławienie, prawnik aktora zapytał go, czy wróciłby do roli Jacka Sparrowa, gdyby Disney zaoferował mu 300 mln dol. i milion alpak. Gwiazdor odpowiedział wtedy, że nawet w takiej sytuacji nie zagrałby ponownie w "Piratach z Karaibów". Od tamtej pory minęło jednak sporo czasu i wiele się zmieniło.
Już od lat fani jasno i głośno mówią, że "Piraci z Karaibów" bez Johnny'ego Deppa nie mają sensu. Bez niego nie wyobrażają sobie kolejnej części hitowej serii. I choć początkowo powrót aktora do roli Jacka Sparrowa był wykluczony, z czasem producent Jerry Bruckheimer zaczął ostrożnie mówić, że w przyszłości gwiazdor mógłby ponownie wcielić się w kultową postać.
Piraci z Karaibów - czy Johnny Depp powróci?
Ze strony samego zainteresowanego wciąż jednak nie było zainteresowania "Piratami z Karaibów". Uraza do Disneya wydawała się zbyt silna, żeby Johnny Depp mógł kiedykolwiek jeszcze zagrać Jacka Sparrowa. Nic na ten temat nie mówił. Aż do teraz.
O ile jeszcze jakiś czas temu Johnny Depp był wyklęty w Hollywood, o tyle po wygranym procesie z Amber Heard stopniowo wraca do łask. Ostatnio zagrał w "Ebenezerze Scrooge'u. Opowieści wigilijnej", która za chwilę ma trafić do kin. Promując film udzielił wywiadu Entertainment Weekly. Został przy tym zapytany o powrót do roli Jacka Sparrowa. Oto co odpowiedział:
Gdyby wszystko było jak trzeba, gdyby chcieli skończyć "Piratów..." jak należy... to jedyne czego bym chciał, to pomóc im pożegnać się z serią w lepszy sposób. Jutro mógłbym ruszyć do pracy z Jerrym Bruckheimerem nad czymkolwiek. Nie ma to znczenia... Jeśli to Jerry, ufam mu.
Piraci z Karaibów 6 - czy Johnny Depp zagra Jacka Sparrowa?
Z wypowiedzi Johnny'ego Deppa jasno wynika, że byłby gotowy ponownie wcielić się w Jacka Sparrowa, o ile scenariusz spełniałby jego oczekiwania i w projekt zaangażowany byłby Jerry Bruckheimer. A tak się akurat składa, że producent już jakiś czas temu mówił o pracach nad szóstą częścią "Piratów z Karaibów".
Według wypowiedzi Jerry'ego Bruckheimera z sierpnia tego roku prace nad "Piratami z Karaibów 6" są na bardzo wczesnym etapie. Producent przyznał wtedy, że nie tylko powstaje scenariusz, ale trwają też rozmowy z Johnnym Deppem. Być może więc aktorowi rzeczywiście uda się jeszcze godnie pożegnać Jacka Sparrowa.
Więcej o "Piratach z Karaibów" poczytasz na Spider's Web:
- Piraci z Karaibów 6 powstają. Johnny Depp stoi już na trapie
- Jack Sparrow ma wrócić na wielki ekran. Nowa postać w Piratach z Karaibów
- Piraci z Karaibów 6 z nowym głównym bohaterem. Nie było go w filmach
- Dostaniemy wymarzonych Piratów z Karaibów? Uwielbiany bohater ma wrócić do serii
- Piraci z Karaibów 6: Disney rusza z produkcją. Czy Johnny Depp właśnie powraca?
W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.