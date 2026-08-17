Piraci z Karaibów 6 powstają. Johnny Depp stoi już na trapie

W ostatnich latach nadzieje fanów "Piratów z Karaibów" wciąż były rozpalane. W 2017 roku, tuż po premierze "Zemsty Salazara", producent Jerry Bruckheimer zasugerował, że projekt "Piraci z Karaibów 6" postępuje, ale nie podał żadnych szczegółów. Od tego czasu sprawy się jednak skomplikowały. Miało to związek głównie z wizerunkiem Johnny'ego Deppa w Hollywood, który w 2022 roku toczył batalię sądową z Amber Heard, swoją byłą żoną.

Po wygranym przez Deppa procesie aktor powoli zaczął odbudowywać swoją karierę. W 2023 roku zagrał w filmie "Kochanica króla Jeanne du Barry", a jeszcze w tym roku będzie go można zobaczyć w filmie "Ebenezer Scrooge. Opowieść wigilijna" w reżyserii Ti Westa, w którym wcieli się w tytułowego bohatera. Czy do kolekcji nadchodzących produkcji, gdzie będzie można zobaczyć Deppa, znajdą się również "Piraci z Karaibów"? Bruckheimer zdradził, że trwają w tej sprawie rozmowy.

Johnny Depp rozmawia o powrocie do Piratów z Karaibów 6

Na początku roku pojawiła się informacja, że trwają rozmowy w sprawie scenariusza do "szóstki", który ma napisać nominowana do Oscara Krysty Wilson-Cairns. Spekulowano, że głównym bohaterem miałby być syn Jacka Sparrowa. W filmach nie ma co prawda informacji, że charyzmatyczny pirat doczekał się potomka, ale przecież wcale nie jest to niemożliwe. Jedyna tego rodzaju scena pojawia się w produkcji "Na nieznanych wodach", gdzie Angelica (Penelope Cruz) próbuje zmanipulować Sparrowa i twierdzi, że jest z nim w ciąży. A może okaże się, że to wcale nie była manipulacja?

W każdym razie niewykluczone, że choć kapitan Sparrow nie będzie już w centrum wydarzeń, to jest nadzieja, że również pojawi się w filmie. Tak przynajmniej suugeruje Bruckheimer, który stwierdził, że rozmawia z Deppem na temat występu w "Piratach z Karaibów 6":

Rozmawiamy z Johnnym [Deppem], pracujemy nad scenariuszem i mamy nadzieję, że uda nam się go ukończyć.

Nowi "Piraci z Karaibów" mają skupić się nie tylko na synu Sparrowa, ale również na tajemniczej bohaterce, w którą wcieli się Margot Robbie. Nazwisko aktorki, które pojawiło się w kontekście "szóstki", nie jest niczym nowym, ponieważ od dawna spekulowano, że gwiazda pojawi się w tym projekcie. Nie jest to jednak potwierdzona informacja, podobnie jak udział Deppa. Miejmy jednak nadzieję, że rozmowy w tej sprawie ruszą z kopyta, bo oczekiwanie na nową część z serii zaczyna się już mocno dłużyć.

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